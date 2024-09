Recherché pour le meurtre de Nabil à Bordeaux, un ressortissant français interpellé au Maroc

Agé de 22 ans et de nationalité française, cet homme suspecté d’avoir poignardé à mort Nabil, 18 ans, a été interpellé par les autorités marocaines jeudi dernier à Ifrane, annonce la presse française en citant une information du parquet de Bordeaux.

L’homme arrêté au Maroc est suspecté d’avoir tué le jeune Nabil le 3 mai dernier, dans le quartier des Aubiers à Bordeaux, en le poignardant au niveau du thorax. «Ce jour-là, son petit frère était venu lui demander de l’aide. Alors qu’il attendait simplement leur mère, il s’était fait bousculer par un plus grand du quartier dont il gênait visiblement les activités illicites. Sur la place Ginette-Neveu, connue pour être un lieu de deal et de transaction, Nabil est venu à son secours et a reçu un coup de couteau dans le thorax», relate le journal Sud-Ouest.

Un meurtre qui avait provoqué de violentes échauffourées dans le quartier. «Les policiers de la division de la criminalité organisée et spécialisée, qui ont dû faire face à l’omerta du quartier, le cherchaient depuis plus de quatre mois», poursuit le média qui rapporte qu’«à en croire les photos d’hôtels avec piscine qu’il partageait sur Snapchat, sa cavale, financée depuis Bordeaux, ressemblait presque à des vacances».

Cette arrestation au Maroc, qui fait suite aux informations livrées par Interpol, doit être suivie par une demande d’extradition formulée par le juge d’instruction en France, procédure qui peut prendre jusqu’à six mois, selon le parquet de Bordeaux.