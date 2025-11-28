Société

Rapatriement vendredi des dépouilles de quatre Marocains décédés d’une intoxication à Malaga

Les habitants de Torrox pleurent la mort de la famille pendant une cérémonie funéraire organisée devant les portes de la mairie.

Les habitants de Torrox pleurent la mort de la famille pendant une cérémonie funéraire organisée devant les portes de la mairie.

Les dépouilles des quatre Marocains membres d’une même famille, décédés mardi en Espagne des suites d’une intoxication au monoxyde de carbone, seront rapatriées vendredi au Maroc, a-t-on appris auprès du Consulat général du Maroc à Algésiras.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/11/2025 à 06h57

Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le transfèrement des corps vers la province de Berchid via le port d’Algésiras, une opération entièrement prise en charge par le gouvernement marocain, a précisé le Consulat.

Les victimes – deux adultes et deux adolescents – ont succombé à une intoxication causée par un appareil de chauffage défectueux, dans la commune de Torrox, relevant de la province de Malaga.

Il s’agit d’un couple d’une cinquantaine d’années et de leurs deux fils, âgés de 17 et 19 ans.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/11/2025 à 06h57

Articles les plus lus

1
Interpol décerne sa plus haute distinction à Abdellatif Hammouchi
2
Uber fait son retour au Maroc avec un lancement prudent: ce qu’il faut retenir
3
Impôt: la DGI durcit le ton contre la fraude fiscale
4
Exclusif. Résolution 2797, «un soutien pour l’Afrique»: trois grands dirigeants africains témoignent
5
Résolution 2797 de l’ONU sur le Sahara: comment l’Algérie a retardé sa publication en vue de pervertir la traduction du texte final
6
Boualem Sansal persiste et signe: la marocanité du Sahara oriental repose «sur des faits réels»
7
Le rappeur Maes face à 7 ans de prison au Maroc: exil, menace et condamnation
8
Le rire est le propre de l’homme
Revues de presse

Voir plus