Ramadan: arrivée en Espagne d’imams et morchidates pour l’encadrement des MRE

Le Maroc envoie régulièrement des imams, prédicateurs et morchidates dans différents pays étrangers pendant le ramadan.

Ce groupe fait partie d’une délégation de 49 imams, prédicateurs et morchidates qui seront répartis sur plusieurs régions autonomes espagnoles pour répondre aux attentes de la communauté marocaine, en termes d’encadrement religieux et contribuer au raffermissement des liens entre les membres de la communauté et la mère patrie.

L’arrivée de cette délégation marocaine s’inscrit dans le cadre d’une initiative du ministère des Habous et des Affaires islamiques, en coordination avec la Fédération de l’union des mosquées d’Espagne.

Intervenant lors d’une cérémonie d’accueil, organisée à Fuenlabrada, près de Madrid, en honneur de la délégation marocaine, le président de la fédération, Abdelaziz El Moudden, s’est félicité de la haute sollicitude dont le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ne cesse d’entourer les Marocains résidant à l’étranger.

Lire aussi : Ramadan 2024: le Maroc dépêche 274 universitaires et prédicateurs pour accompagner les MRE dans 14 pays

Il a mis, à cet effet, l’accent sur cette initiative louable destinée aux Marocains du monde, soulignant qu’elle est de nature à renforcer l’attachement des membres de la communauté marocaine en Espagne aux valeurs de leur religion et préserver leur identité nationale.

La présence d’imams et morchidates marocains en Espagne pour officier aux prières et animer des conférences pendant le ramadan vise aussi à doter cette communauté des outils nécessaires pour promouvoir la tolérance, la cohabitation et le vivre-ensemble entre musulmans et non-musulmans, a fait savoir Abdelaziz El Moudden.

Cette initiative, a-t-il ajouté, a pour objectif également d’inculquer aux membres de la communauté marocaine installée en Espagne les nobles principes et préceptes de l’islam tolérant et du juste milieu prôné par le Royaume et de renforcer leur adhésion à la doctrine ash’arite et au rite malékite.

Le rôle important des imams et morchidates

De son côté, le consul général du Royaume du Maroc à Madrid, Kamal Arifi, a mis l’accent sur la responsabilité qui incombe à cette délégation pour préserver l’intégrité spirituelle des membres de la communauté marocaine et de leurs enfants, face aux influences extérieures néfastes, et de leur inculquer les valeurs de l’islam modéré de leur pays, dans le respect des constantes religieuses et doctrinales du Royaume.

Kamal Arifi a également insisté sur le rôle de ces imams et morchidates dans le renforcement de l’enracinement et de l’attachement de la communauté marocaine à la mère patrie, dans le respect des lois du pays d’accueil, réaffirmant l’engagement de l’ambassade du Maroc en Espagne et du consulat général à Madrid pour la réussite de cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre des hautes directives du Roi au service de l’encadrement des Marocains résidant à l’étranger.

Le modèle marocain

Le modèle marocain, a-t-il ajouté, offre des réponses concrètes aux besoins religieux et spirituels de la communauté, d’où l’importance de les accompagner pour une interprétation juste de l’Islam, de leur inculquer les valeurs et la culture marocaines et de renforcer leur attachement à l’identité marocaine.

Une délégation religieuse de 24 prédicateurs et 19 prédicatrices, ainsi que 321 mouchafiïnes a été dépêchée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques à l’étranger, à l’occasion du mois sacré de ramadan pour répondre aux attentes des Marocains de l’étranger, en termes d’encadrement religieux et contribuer au raffermissement des liens entre les membres de la communauté.