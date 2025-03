Rabat: un octogénaire condamné à 10 ans de prison pour faux monnayage

Le 5 mars, la chambre criminelle de premier degré de la cour d’appel de Rabat a rendu son verdict dans une affaire de contrefaçon de monnaie. Un homme, âgé de plus de 80 ans, a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement ferme. Les juges l’ont reconnu coupable des chefs d’accusation de détention et de mise en circulation de faux billets de banque. Selon les informations rapportées par le journal Al Akhbar dans son édition du week-end des 8 et 9 mars, l’octogénaire a été arrêté en flagrant délit, alors qu’il était en possession de billets contrefaits.

Les services de police judiciaire de la wilaya de Rabat ont interpellé l’accusé le 24 juillet dernier, alors qu’il résidait dans un centre d’accueil pour personnes sans domicile fixe. L’homme achetait des marchandises avec de la fausse monnaie, qu’il revendait ensuite contre de vrais billets.

Le juge d’instruction avait ordonné sa mise en détention préventive à la prison de Tamesna, à l’issue de sa période de garde à vue et après l’avoir présenté devant le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat.

Au cours de son interrogatoire, le prévenu a avoué les faits. Il aurait exploité son âge avancé et sa situation pour intégrer une association de bienfaisance, relaie Al Akhbar.

L’enquête menée par le juge d’instruction s’est focalisée sur les modalités d’écoulement des faux billets. L’individu ciblait des commerçants spécifiques après avoir gagné leur confiance. Mais l’un des commerçants a fini par découvrir la supercherie. Il a soumis les billets à un expert qui a confirmé la contrefaçon. Sans hésitation, il a dénoncé l’individu à la police, qui l’a immédiatement appréhendé. L’homme disposait d’une somme considérable d’argent authentique sur lui et de faux billets.