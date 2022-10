Rabat-Salé: les travaux d’édification de la tour Mohammed VI seront terminés dans quelques mois

Les travaux de la tour Mohammed VI sont entrés dans leur phase de finition.

© Copyright : Brahim Mousaaid /Le360

VidéoIl ne reste plus à attendre que quelques mois pour que la tour Mohammed VI, une des deux plus hautes d’Afrique, ouvre ses portes au public après plus de quatre ans de grands travaux. Actuellement, la tour offre, comme l’a constaté Le360, ses premières belles images sur l’avancement des travaux. Les détails.

Les travaux de la grande galerie du rez-de-chaussée de la tour Mohammed VI ont d’ores et déjà été achevés, alors que les façades circulaires ont été entièrement vitrées. Au niveau de certains étages de cette tour, la devanture a été colorée, un signe que l’embellissement des façades est dans sa phase de finition. Près de la tour, un nouveau pont de chemins de fer est en cours de construction afin de dévier les parcours de trains allant de et vers la ville de Salé. Cette déviation du tracé ferroviaire vise à améliorer la beauté du voisinage du nouvel édifice. La Tour Mohammed VI, la plus haute d'Afrique, expliquée par Othman Benjelloun Cet ouvrage a nécessité un investissement de plus de 4 milliards de dirhams. Edifiée sur une hauteur de 50 mètres, la tour, qui comprend 50 étages, comprend un bâtiment socle de deux étages. Une telle configuration a nécessité un système de fondations spéciales, apte à supporter cette tour destinée à être la plus haute d’Afrique. Le projet abritera des hôtels, des bureaux, des résidences, des commerces, des parkings, et accueillera le futur siège officiel de la banque BMCE-Bank of Africa.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid