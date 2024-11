Rabat: les retraités de la fonction publique manifestent devant le Parlement pour réclamer la revalorisation des pensions

Lors du sit-in observé par des retraités de la fonction publique et des administrations assimilées, le 30 novembre 2024 à Rabat, devant le siège du Parlement. (Y. Mannan/Le360)

Des retraités de la fonction publique et des administrations assimilées, venus de toutes les régions du pays, ont manifesté devant le Parlement, le samedi 30 novembre, pour réclamer une revalorisation de leurs pensions. Ils dénoncent le fait que celles-ci «n’ont pas été augmentées, à l’instar des revenus des autres statuts de fonctionnaires, ni indexés sur le taux de l’inflation», ont déclaré les protestataires, réunis à l’appel du Réseau marocain des organisations de retraités (REMOR), réseau qui regroupe sept associations de retraités issus de divers secteurs publics et semi-publics.

«Tant que le dossier des retraités restera victime d’exclusion, le mouvement de protestation se poursuivra, et ce, jusqu’à la satisfaction de nos doléances», a tonné Hamadi Aroud, membre fondateur du REMOR, exhortant l’Exécutif à prendre en considération «les besoins de cette catégorie de citoyens, des personnes âgées qui nécessitent des soins et de l’attention». Il a ainsi réclamé sur une «hausse immédiate des pensions» et demandé «que la mesure soit incluse dans le projet de loi de finances 2025».

Fatima Oumeryem, autre membre fondatrice du REMOR, a rappelé que c’était la deuxième fois que les retraités manifestaient en masse devant le Parlement. Elle a déploré l’indifférence persistante du gouvernement face à leurs revendications. «Aujourd’hui, nous exprimons notre vive colère, notre déception et notre amertume, surtout lorsque l’on constate que les retraités subissent des pressions et des crises dues à la flambée des prix et à la détérioration du pouvoir d’achat», a-t-elle déclaré.

Interrogé récemment par Le360 sur la question, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, avait évité de répondre directement, se contentant de souligner que le pouvoir d’achat des Marocains est soutenu par divers mécanismes, tels que les aides directes aux démunis et les subventions des tarifs de l’électricité et des transports.

