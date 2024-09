Rabat: les étudiants en médecine tiennent un sit-in nocturne, le rassemblent dispersé

Lors du sit-in de protestation tenu par des étudiants en médecine devant la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, dans la nuit du 25 septembre 2024.

Dans la nuit du mercredi 25 septembre, environ 300 étudiants en médecine ont organisé un sit-in de protestation devant la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Scandant des slogans hostiles au gouvernement et protestant notamment contre la réduction de la durée des études de médecine de sept à six ans, les étudiants avaient prévu de maintenir ce sit-in nocturne jusqu’au jeudi à 7H00.

Il n’en sera finalement rien. Une heure seulement après le début de leur mouvement, les forces de l’ordre ont sommé les manifestants de quitter les lieux. Entretemps, ces derniers ont exhorté l’exécutif à assumer ses responsabilités en proposant «des solutions sérieuses» aux points de divergence qui subsistent entre les étudiants grévistes et le ministère de tutelle. De leur côté, des parents, également présents au sit-in, ont exprimé le souhait que le gouvernement réponde aux doléances des étudiants.

Il est à rappeler que, grâce à l’entremise du Médiateur du Royaume, un accord a été trouvé entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et les étudiants en pharmacie. Il porte notamment sur l’instauration d’une série de stages pédagogiques ainsi que sur la revalorisation des indemnités de formation.