Avec ses 495 places, le nouveau parking souterrain Bab Chellah, situé en plein centre de Rabat près de la médina, a nécessité un investissement total de 50 millions de dirhams, a annoncé samedi 6 août 2022 la Société Rabat Région Mobilité, au lendemain de l’inauguration de cette importante infrastructure.

S’exprimant devant la presse, Loubna Boutaleb, directrice régionale de cette entreprise publique, a mis en exergue le grand intérêt que représente ce parking souterrain appelé à assurer une meilleure mobilité et fluidité du trafic dans le centre de Rabat, ville lumière, capitale culturelle de l’Afrique et du monde arabo-musulman.

La zone de Rabat centre compte désormais un total de six parkings souterrains de qualité moderne à savoir ceux du marché des fleurs (place Pietri), de la gare ferroviaire, du ministère de la Justice, du théâtre Mohammed V, de Bab El Had (médina) et de Bab Chellah (médina).

Selon Loubna Boutaleb, la construction de ce nouvel ouvrage, doté de deux sous-sol, s’est basée sur les meilleures normes techniques en vigueur dans le monde. Le prix du stationnement a été fixé à 2,5 dirhams la demi-heure pour chaque voiture, avec la possibilité pour les usagers de contracter un abonnement (mensuel et annuel).

Le parking souterrain Bab Chellah sera ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, indique la société Rabat Région Mobilité.

A l’instar du parking Bab El Had lancé en mai dernier, ce nouveau parking vient renforcer l’offre de stationnement aux abords de la médina, portant ainsi la capacité totale à 966 places. Il offrira aux usagers un service de qualité à la fois sécurisé et respectueux de l’environnement, afin de répondre aux exigences des standards internationaux, précise-t-on.

Pour toute information ou réclamation, un service aux citoyens a été mis en place avec le numéro vert 080 100 32 32.