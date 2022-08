© Copyright : DR

La société du tramway de Rabat-Salé (STRS) vient de lancer un appel d’offres en vue de mener des études complémentaires relatives à la phase 3 du projet de développement du réseau du Tramway de l’agglomération de Rabat-Salé-Témara. L’ouverture des plis est prévue le 6 septembre prochain.

Dans le cadre de la phase 3 du projet de développement du réseau du Tramway de l’agglomération de Rabat-Salé-Témara, les nouvelles études concernent les lignes 4 et 6, ainsi qu’une feuille de route pour les phases suivantes, pour un coût de 7,8 millions de dirhams.

La première mission du cabinet d’étude consiste à réaliser les études préliminaires relatives aux nouvelles lignes ou extensions de lignes pour le nord de la ville de Salé.

La deuxuème mission s’attellera à définir les phases ultérieures du projet du tramway pour réaliser les lignes et les sections de lignes restantes du schéma directeur.

Il s’agit de prioriser la réalisation de ces lignes et sections de lignes selon des critères clairs et appropriés (ex: opportunité, rentabilité économique des sections, état d’avancement des études, réduction de la perturbation à la vue urbaine, programmation des projets connexes, financement, etc.). Une feuille de route sera ainsi établie. Elle listera les phases restantes et donnera pour chaque phase la consistance à réaliser, la programmation temporelle et le coût estimatif.

Pour rappel, en 2020, la STRS avait démarré les études relatives à une première consistance du programme de développement du réseau du tramway de l’agglomération de Rabat-Salé-Témara. Ces études ont porté sur un linéaire total d’environ 37,1 km et concernent les sections et les prestations suivantes:

Les extensions de la ligne 2 sont prévues à Rabat pour atteindre la zone sud du quartier de Yaacoub Al Mansour et renforcer le maillage du réseau du tramway à Salé, pour desservir les zones de Salé El Jadida et Technopolis.

La ligne numéro 3 va permettre d'atteindre la ville de Témara, en passant par le centre urbain de Hay Riad à Rabat.

La branche de connexion L1-L1 à Rabat assurera la desserte de la gare LGV d’Agdal.

La ligne numéro 4 permettra de desservir la commune d’El Youssoufia à Rabat.

La ligne numéro 6 va permettre d'atteindre la future zone urbaine Al Boustane, qui va être ouverte à Rabat.