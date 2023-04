Rabat: l’ancien tribunal de première instance et son parc font peau neuve

L’ancien tribunal de première instance judiciaire de Rabat et son parc se sont refait une beauté, suite à des travaux de réhabilitation. Le bâtiment qui abritait jadis ce premier tribunal et le grand jardin qui l’entoure sont limités de part et d’autre par les deux principales artères du centre-ville de la capitale, à savoir l’avenue Mohammed V et l’avenue Allal Benabdellah.

Un troisième bâtiment tout aussi précieux et historique est adossé à l’ancien tribunal. Egalement réhabilité, il s’agit d’un édifice qui avait abrité dans les années 1980 et 1990 le siège du ministère de l’Information du temps où ce département relevait du ministère de l’Intérieur.

Seddik Maâninou, ex-directeur de la Radio Télévision Marocaine (RTM), l’actuelle Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), avait siégé dans ce bâtiment en sa qualité de secrétaire général du ministère de l’Information.

Et dire qu’en 2021, une vive polémique avait fait rage autour de la fermeture d’un café qui se trouvait dans le domaine du cinéma 7ème art. Aujourd’hui, ceux qui étaient à l’origine de cette polémique ont certainement revu leur position car «la réhabilitation de cette place et des édifices qui l’entourent s’est révélée d’un intérêt public» pour la sauvegarde de la mémoire d’une partie de l’héritage de la ville, selon les observateurs.