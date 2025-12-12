Rabat accueille la 10ème édition du Prix «Tamayuz de la Femme Marocaine» pour célébrer l’excellence féminine

Le Maroc célèbre l’excellence au féminin avec la dixième édition du Prix «Tamayuz de la Femme Marocaine», qui sera clôturée le 15 décembre 2025 au Club de Bank Al-Maghrib, à la Cité Al Irfane à Rabat, sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

Placée sous le thème «L’excellence de la femme marocaine… créativité et leadership», cette édition marque une étape majeure pour un Prix qui, depuis sa création, accompagne les initiatives féminines et contribue à l’autonomisation des femmes, en droite ligne de la Vision Royale éclairée.

Ouverte à de nouveaux domaines – économiques, sociaux, culturels et éducatifs – cette dixième édition ambitionne de mieux refléter le rôle de la femme dans le développement du Royaume et sa contribution aux dynamiques de créativité et de leadership. La valeur du Prix a d’ailleurs été portée à 1.400.000 dirhams, contre 300.000 lors des précédentes éditions, afin d’encourager les projets les plus prometteurs et de donner aux créatrices les moyens de concrétiser leurs ambitions et de générer un impact durable.

Pour la première fois, le Prix adopte une approche régionale et territoriale qui couvre toutes les régions du Royaume, y compris les zones rurales et éloignées, trois initiatives féminines seront primées dans chacune des douze régions, soit un total de 36 distinctions, cette approche permet de valoriser les initiatives locales, de mobiliser les acteurs régionaux dans le développement et de faire du Prix un outil national de soutien à l’équité et à la cohésion.

Le ministère précise que des projets portés par des hommes peuvent aussi concourir, à condition qu’ils améliorent directement les conditions de vie des femmes et renforcent leur rôle dans la société.

Les candidatures sont évaluées par un jury de haut niveau présidé par Mme Miriem Bensalah Chaqroun, et composé de représentants de la société civile, des universités, des institutions publiques, des médias et du secteur privé, le jury applique des critères de transparence, d’objectivité et d’intégrité pour identifier les projets les plus innovants et les plus impactants.

Cette dixième édition du Prix «Tamayuz de la Femme Marocaine» illustre ainsi la volonté du Maroc de valoriser le leadership féminin, de soutenir l’innovation et de renforcer le rôle des femmes dans le développement économique, social et culturel du Royaume, tout en assurant une couverture nationale et régionale équilibrée.