Rabat: 11 moqqadems arrêtés pour falsification de certificats de résidence

Les services de sécurité de Rabat ont arrêté onze auxiliaires d’autorité (moqqadem) impliqués dans la falsification de certificats de résidence utilisés pour immatriculer des véhicules dans les arrondissements de Yacoub El Mansour et Temara.

Les investigations se poursuivent au sujet d’autres documents signés par des agents d’autorité sur proposition des moqqadems, rapporte Assabah du week-end (21 et 22 septembre). La police judiciaire de la wilaya de Rabat a déféré sept agents devant le parquet près le tribunal de première instance qui a ordonné leur placement en détention préventive à la prison Al Arjat, tandis que quatre auxiliaires d’autorité ont été présentés au procureur du Roi de Temara.

Les mis en cause sont poursuivis pour divers chefs d’inculpation, dont la falsification de documents officiels et la corruption. Les faits remontent à fin août quand les services de sécurité ont reçu des informations portant sur des individus qui cherchaient à immatriculer des voitures de luxe, acquises au Maroc ou à l’étranger, dans les centres d’enregistrement de Rabat. Ces réseaux ont réussi à infiltrer les services de la sécurité routière de Rabat et de Temara relevant de l’Agence nationale de la sécurité routière.

L’objectif de ces réseaux criminels est de faire croire à de potentiels acheteurs que ces véhicules ont été enregistrés à Rabat dès leur acquisition afin d’augmenter leur cote et de les vendre plus cher, relaie Assabah. Les véhicules les plus prisés par ces réseaux sont des voitures de luxe importées d’Allemagne et dédouanées. Ces réseaux ont mis dans l’embarras des caïds et des responsables de services de la sécurité routière.