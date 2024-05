Qui était Chaimae Lasri, journaliste, médecin et militante associative morte à 27 ans

Née en 1997, Chaimae Lasri est décédée le mardi 14 mai, à tout juste 27 ans. Titulaire d’un doctorat en médecine, soutenu avec les félicitations du jury, la défunte avouait une réelle passion pour la politique et le journalisme qu’elle exerçait dans les colonnes du site d’information Barlamane.com, où ses contributions révélaient un patriotisme chevillé au corps.

Attachée au militantisme et au débat d’idées, elle était la cofondatrice du mouvement «Aji Souwet» et membre active de l’association Tariq Ibnou Ziyad Initiative (TIZI). Elle avait également co-organisé le Grand Débat de la jeunesse sur l’avortement, qui a vu la participation de personnalités politiques comme Nabil Benabdallah et Nabila Mounib.

Ses proches et ses amis se souviennent d’une jeune femme «à la pointe de tous les combats et de toutes les luttes, ayant l’espoir de bâtir un Maroc meilleur, combattant les injustices où qu’elles soient et toujours de façon discrète». Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses confrères.