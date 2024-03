Décès de la journaliste et scénariste Fatima Loukili

La journaliste et scénariste Fatima Loukili.

Elle est l’une des premières journalistes marocaines à animer une émission politique. Elle est aussi l’une des premières scénaristes femmes. Fatima Loukili est décédée ce mardi 26 mars à l’aube, après avoir lutté durant de longues années contre le cancer.

Après avoir terminé ses études universitaires en philosophie et en sciences sociales, Fatima Loukili a démarré sa carrière de journaliste à la radio Medi 1, en 1982, avant de rejoindre la SNRT, puis 2M, où elle a dirigé de main de maître le département de l’information, produit et présenté la première émission de débat politique.

Pour autant, elle ne renoncera jamais à sa première passion: le cinéma. Elle a écrit des scénarios et joué dans plusieurs films, notamment sous la direction de Farida Belyazid dans «Une porte sur le ciel» (1986), «Casablanca, Casablanca» (2002) et «Ruses de femmes» (2005), ou celles de Jilali Ferhati dans «La plage des enfants perdus» (1991) et «Mémoires en détention» (2003).

Fatima Loukili avait également assuré la présidence, en 2000, de la commission d’aide à la production cinématographique du Centre cinématographique marocain (CCM), ainsi que celle du jury du Festival du film de la culture hassanie en 2022.