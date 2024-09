Province de Kénitra: des élus et des avocats impliqués dans une affaire de spoliation des terres soulaliyates

Le gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M’hamdi, aurait engagé la procédure de révocation du président de la commune de Kariat Ben Aouda, Moul Bab Bourkia, en compagnie de deux de ses adjoints, tous les trois affiliés au RNI. Le gouverneur les accuse d’avoir commis des actes contraires à la loi et à la réglementation en vigueur rapporte Al Akhbar du lundi 30 septembre.

Des accusations qui sont basées sur un rapport établi par l’inspection générale de l’administration territoriale relevant du ministère de l’intérieur. Des sources du quotidien indiquent que le gouverneur a demandé aux trois responsables de la commune des clarifications écrites sur les violations qu’ils auraient commises et ce dans un délai de 10 jours conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi organique relative aux communes.

Les mêmes sources précisent que dès la réception de ces explications, le gouverneur transmettra la demande de révocation du président et de ses deux vice-présidents au tribunal administratif de Rabat. Les trois responsables seraient impliqués dans une affaire de falsification de contrats ayant été utilisés dans la spoliation de biens fonciers appartenant à des communautés soulaliyates.

Dans ce même dossier, 17 avocats du barreau de Kénitra sont poursuivis pour escroquerie, falsification de documents et spoliation des terres soulaliyates.

Cette poursuite judiciaire a coïncidé avec une vaste campagne d’arrestations de secrétaires généraux et de fonctionnaires accusés de rédaction de contrats falsifiés et leur légalisation dans les communes de Souk El Arbaa du Gharb dans la province de Kénitra et Belksiri dans la province de Sidi Kacem, relaie Al Akhbar.

La poursuite judiciaire contre les avocats a été engagée suite à une plainte déposée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, auprès du procureur général du roi près la Cour d’appel de Kenitra les accusant d’escroquerie et de falsification de documents.