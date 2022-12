© Copyright : Hamdi Yara / Le360

VidéoA l’image des autres secteurs, le développement des sports fait partie des priorités des autorités publiques au Sahara. En témoigne le village des sports qui a ouvert ses portes à Laâyoune. Visite guidée.

L’infrastructure sportive au Sahara connaît à son tour un développement fulgurant. Laâyoune, chef-lieu des Provinces du Sud, est dotée d’un village sportif abritant des terrains de football gazonnés, de basket, de volley et de pistes d’athlétisme, sans oublier des espaces dédiés aux sports urbains.

Ce village sportif, où l’accès est gratuit pour tous, connaît une grande affluence, des milliers de jeunes venant s’y adonner à leurs sports favoris.

«Ce village compte plus de 6.000 adhérents, tous âges confondus, et la majorité y vient de manière régulière entre 20h et 22h», nous explique Mohamed Rouille, responsable des infrastructures sportives au sein de ce village.

Ce complexe est en effet doté, selon le même responsable, d’un bon éclairage et est totalement sécurisé avec la présence d’agents de sécurité et de caméras de surveillance à l’intérieur et à l’extérieur.