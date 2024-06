Prière de Aïd Al-Adha: les images d’une atmosphère de piété et de communion dans les mossallas

Ce lundi 17 juin, correspondant au 10 Dou Al-Hijja 1445, les Marocains célèbrent Aïd Al-Adha. À Casablanca et Oujda, l’ambiance était en cette matinée au recueillement dans les mosquées et mossallas des deux villes. Les fidèles se sont réunis, dans une atmosphère de piété et de sérénité, pour accomplir la prière de l’Aïd, étape indiquée avant d’effectuer le rite du sacrifice du mouton.

À Casablanca

Le mausolée de Aïn Sebaâ à Casablanca, près du tribunal de première instance, a regroupé, dans la matinée du lundi 17 juin, des milliers de fidèles venus accomplir la prière de l’Aïd Al-Adha. Parmi eux, Hassan Benkhayi, gouverneur de la préfecture des arrondissements Aïn Sebaâ-Hay Mohemmadi.

Prière de l'Aïd Al-Adha au mausolée de Aïn Sebaâ à Casablanca. (A. Gadrouz/ Le360)

À Oujda

Des milliers de fidèles se sont également réunis pour accomplir la prière au mausolée stade d’honneur de Oujda.

Prière de l'Aïd Al-Adha au mausolée stade d'honneur d'Oujda. (M. Chellay / Le360)

À Agadir

Dans les mossalas de la capitale du souss, les fidèles se sont faits nombreux. Le wali de la région, Saïd Amzazi a également été présent lors de la prière de l’Aïd Al-Adha cette matinée au mossala Talborjt d’Agadir.

Prière Aïd Al-Adha au mossalla Talborjt d'Agadir. (M. Oubarka / Le360)