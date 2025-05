Poursuivie pour vente de produits toxiques pour «engraissement», une influenceuse face à la justice

Mercredi dernier, une influenceuse marocaine bien connue a été présentée devant le procureur du tribunal de première instance d’Inezgane, suite à son arrestation pour une affaire de vente illégale de produits de beauté. Elle est poursuivie pour avoir fait la promotion et vendu des substances destinées à prendre du poids et à augmenter le volume de certaines zones corporelles. Ces produits, dépourvus des autorisations sanitaires requises, constituent un risque pour la santé des consommateurs.

C’est ce que rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 9 mai. Selon le quotidien, la prévenue a été interrogée concernant les accusations portées à son encontre. Elle a réfuté toute implication dans l’apposition du logo de l’ONSSA sur les articles commercialisés dans son commerce. Après le versement d’une caution de 20.000 dirhams, elle a été remise en liberté, et une date d’instruction a été fixée pour la fin du mois de mai.

La même source rappelle que l’influenceuse avait fait l’objet d’un mandat de recherche émis en mars dernier. Elle a finalement été arrêtée à l’aéroport Mohammed V de Casablanca en début de semaine, alors qu’elle était de retour d’un voyage aux Émirats arabes unis. Elle a ensuite été transférée vers Inezgane pour la poursuite de l’enquête.

D’après les sources du journal, les services de police de cette ville avaient perquisitionné, au début du mois de mars, un commerce spécialisé dans la vente de mélanges destinés à augmenter le volume de certaines parties du corps. Ces produits, contrefaits et non conformes aux normes de sécurité sanitaire, appartenaient justement à la célèbre youtubeuse.

Lors de cette perquisition, ajoute Al Akhbar, une jeune femme présente dans la boutique avait été arrêtée, tandis que tous les produits et préparations retrouvés sur les lieux avaient été saisis et confisqués. Les premières investigations avaient révélé qu’ils n’avaient pas été soumis au contrôle sanitaire et qu’ils représentaient un danger pour la santé des consommateurs. Certains d’entre eux étaient également des produits de contrebande, ne respectant pas les normes légales en vigueur.

Dans un contexte où une vaste campagne est menée à Inezgane contre les personnes qui font la promotion de mélanges pour la prise de poids, un phénomène en pleine expansion en raison d’une forte demande malgré les risques pour la santé publique, cette affaire prend une résonance particulière, comme le souligne Al Akhbar.

Le journal rapporte aussi que la présidence du ministère public avait déjà émis dans ce sens une circulaire en date du 7 mai 2021. Portée à l’attention des procureurs généraux du Roi et des procureurs du Roi, elle soulignait la nécessité de lutter contre la vente et la promotion illégale de médicaments et de produits pharmaceutiques.

Ce phénomène en pleine expansion se déroule principalement sur les réseaux sociaux, par le biais de comptes personnels qui utilisent des techniques de promotion attrayantes et des réseaux de distribution permettant d’acheminer ces produits à des clientes dans diverses villes du pays.