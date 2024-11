Port Tanger Med: 155.703 comprimés d’ecstasy saisis, deux individus arrêtés

Les éléments de la Sûreté nationale au port de Tanger Med ont réussi, dans la matinée de ce samedi 16 novembre, à déjouer une tentative de trafic international de drogue et de substances psychotropes. Ils ont ainsi saisi un total de 155.703 comprimés d’ecstasy, dissimulés dans un camion de transport international en provenance d’un pays européen, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l’enquête, les opérations de contrôle et d’inspection aux frontières, menées à l’aide d’une équipe cynophile, ont permis de découvrir lesdits comprimés, cachés dans des cavités spécialement aménagées à cet effet dans la cabine du camion.

Les investigations ont également conduit à l’arrestation du conducteur du véhicule et de son accompagnateur, deux ressortissants marocains âgés respectivement de 41 et 44 ans, fait savoir la même source. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire, conduite sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les ramifications et liens éventuels de cette affaire.