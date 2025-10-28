Permis de conduire: présentation du modèle de la voiture intelligente «Smart Drive Test»

La présentation de cette voiture intelligence qui s’est déroulée en présence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et du directeur de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaajoul, s’inscrit dans le cadre de la refonte du système des examens pour l’obtention de permis de conduire, portant particulièrement sur le renforcement de la crédibilité de ces examens en s’assurant que les candidats maîtrisent les techniques et les règles de conduite.

À cet égard, Kayouh a souligné que ce projet est le fruit d’un partenariat entre la NARSA et l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) dans le domaine d’innovation et de création du système intelligent pour l’obtention de permis de conduire.

Et d’ajouter que cette innovation, réalisée par des ingénieurs marocains, revêt une importance capitale pour les jeunes qui auront à passer les examens d’obtention de permis de conduire dans un environnement virtuel et pratique.

Ce projet, qui est actuellement en phase d’essai, sera davantage développé dans la perspective de le parachever pour l’adopter définitivement sur le terrain, a-t-il précisé, notant que les futurs candidats effectueront des manœuvres et des tests de reconnaissance de multiples circuits dans différentes villes, où ils seront confrontés à la réalité quotidienne de la conduite dans toutes les conditions possibles.

«Cela inclut la conduite en milieu citadin, rural, sur autoroute ou sur voie rapide, et aussi dans les zones où la densité de circulation est très importante», a-t-il dit.

Pour sa part, le directeur du Centre d’excellence en innovation digitale (DICE) à l’UM6P, Rafiq El Alami, a souligné que l’objectif de l’adoption de la voiture intelligente «Smart Drive Test» est d’évaluer le comportement du conducteur pendant la conduite selon l’environnement dans lequel le véhicule évolue, notant que ce système est en mesure de détecter les panneaux de signalisation et les feux rouges, ce qui permet d’évaluer correctement le comportement du candidat pendant la conduite.

Il a été procédé, par la même occasion, à la présentation d’un système anti-triche qui permet de détecter les cas de fraude lors de la partie théorique de l’examen du permis de conduire, a-t-il dit, ajoutant que cette innovation marocaine unique en son genre, déployée l’année dernière dans le cadre d’examens et de concours nationaux, a donné des résultats positifs en termes de capacité à détecter les cas de fraude.