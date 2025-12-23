Pénurie de médicaments essentiels: les malades chroniques confrontés à une silencieuse crise sanitaire

La persistance de la pénurie de plusieurs médicaments essentiels destinés au traitement des maladies chroniques continue de susciter une inquiétude croissante chez les patients et leurs familles. Cette situation, loin d’être ponctuelle, s’installe dans la durée et fait planer le risque de graves conséquences sanitaires, pouvant aller jusqu’à mettre des vies en danger, en l’absence de solutions concrètes et durables capables d’enrayer cette crise récurrente, écrit le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 24 décembre.

De nombreuses pharmacies connaissent depuis plusieurs mois des perturbations notables dans l’approvisionnement en médicaments vitaux. Sont particulièrement concernés les traitements liés au diabète, à l’hypertension artérielle, aux maladies cardiovasculaires, à l’asthme et à l’épilepsie, ainsi que certains médicaments anticancéreux. Cette pénurie oblige de nombreux malades à multiplier les déplacements d’une pharmacie à l’autre, souvent sans succès, ou à se rabattre sur des alternatives thérapeutiques qui ne sont pas toujours disponibles. Une situation qui alourdit considérablement leur charge psychologique et financière, déjà éprouvante au quotidien.

Face aux risques engendrés par ces ruptures répétées de traitement, les médecins sont inquiets, a-t-on lu dans le quotidien. Pour les patients atteints de maladies chroniques, la régularité de la prise médicamenteuse est une condition essentielle à la stabilité de leur état de santé. Toute interruption brutale ou modification du traitement sans suivi médical peut entraîner des complications sévères, telles qu’une dégradation rapide de la maladie ou la survenue de crises aiguës nécessitant une hospitalisation en urgence.

En ce qui concerne les distributeurs, Al Akhbar, qui les a interrogés, cite plusieurs facteurs qui expliquent cette situation préoccupante. Parmi eux, figurent les dysfonctionnements au niveau des chaînes d’approvisionnement, la hausse des coûts de production des médicaments et le retard dans le règlement des créances dues à certains laboratoires par les organismes concernés. À cela s’ajoutent un manque de planification anticipative pour garantir un stock national suffisant de médicaments essentiels, ainsi qu’une coordination jugée insuffisante entre les différents intervenants de la chaîne du médicament.

Devant cette crise persistante, de nombreux patients et associations de la société civile expriment leur mécontentement et appellent à une intervention urgente du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Ils réclament des mesures efficaces pour garantir le droit aux soins et assurer un accès régulier aux médicaments vitaux dans toutes les pharmacies, notamment dans les zones rurales et marginalisées, où la pénurie se fait sentir avec encore plus d’acuité.

En attendant des réponses concrètes, les personnes atteintes de maladies chroniques demeurent les plus vulnérables dans cette situation. Elles se retrouvent confrontées à un choix cruel entre une quête incessante et souvent vaine de leurs médicaments ou l’acceptation de risques sanitaires aux conséquences potentiellement dramatiques. Cette crise met ainsi le système de santé face à un véritable test de crédibilité quant à sa capacité à assurer, dans les faits, le droit constitutionnel à l’accès aux soins pour tous.