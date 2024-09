Ouzoud: signature d’un mémorandum d’entente pour la formation des jeunes aux métiers du digital

Bahija Simo, présidente de la Fondation Sawt Al-Jabal pour le patrimoine et le développement durable, et Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

En marge de la deuxième édition du Festival international du cinéma de montagne d’Ouzoud qui s’est ouvert hier, mardi 3 septembre, et dans le cadre de leur engagement pour le développement de l’employabilité des jeunes de la région Beni Mellal-Khenifra, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, le groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Maroc Numeric Cluster et la Fondation Sawt Al-Jabal pour le patrimoine et le développement durable ont signé un mémorandum d’entente pour soutenir l’insertion des jeunes talents dans les métiers du digital.

Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement des efforts menés par le programme Jobintech, une initiative visant à former une génération de jeunes talents IT prêts à intégrer le marché de l’emploi, soutenue par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, en partenariat avec le groupe CDG.

Lancée en mai 2023, et opérée par Maroc Numeric Cluster, Jobintech vise à répondre aux besoins croissants du marché du travail en matière de compétences numériques en offrant des formations intensives et gratuites d’une durée de 4 à 6 mois.

Grâce à une approche axée sur le «Learning by Doing», les formations dispensées équipent les candidats en compétences techniques, en intégrant également le développement des soft skills, essentiels pour réussir dans un environnement professionnel en constante évolution.