Les efforts se poursuivent et s'accélèrent pour sauver Rayan, 5 ans, tombé accidentellement, le mardi 1er février dernier vers 14h00, dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur et d’à peine 45 centimètres de diamètre, dans le village d'Ighrane, relevant de la commune Tamorot (province de Chefchaouen). Le film des évènements.

L'opération de sauvetage de Rayan, très périlleuse en raison de l’étroitesse et de la profondeur du puits, et des risques potentiels d’éboulements et de chutes de blocs de roche, tient en haleine des millions de Marocains et son écho a retenti au-delà de nos frontières. Dépêchés dans les lieux, au village d'Ighrane, dans la province de Chefchaouen, les secouristes tentent toujours, vendredi 4 février 2022, de sauver le petit en creusant une brèche horizontale. Ils s'apprêtent maintenant à établir une jonction entre le trou qu'ils ont foré et le puits où est toujours coincé Rayan.

L'accident a eu lieu le mardi 1er février, vers 14h00, quand Rayan est tombé dans un puits de 32 mètres de profondeur dans le village d’Ighrane. Interrogé par Le360, le 2 février 2022, en fin d’après-midi, le père du petit avait expliqué qu’il était en train de réparer son puits. «Rayan était à côté de moi. A un moment il est tombé. Je ne m’en suis pas rendu compte», avait-il indiqué.

«C’est mon puits, j’étais en train de le réparer, Rayan était à côté de moi, à un moment il est tombé. Je ne m’en suis pas rendu compte. Nous avons alerté les autorités et tous les habitants sont venus nous soutenir. Tout le monde fait son maximum pour qu’il sorte vivant et qu’on puisse le prendre dans nos bras d’ici la fin de journée. Mais je ne vous cache pas que moi et sa mère sommes abattus et très inquiets», avait-il confié.

De son côté, Abdelmajid Aheraz, acteur de la société civile, avait indiqué, interrogé par Le360, qu’une caméra avait été embarquée dans les profondeurs du puits pour s’assurer régulièrement de l’état de santé de Rayan, et avait précisé qu’une importante opération avait été déployée par les autorités locales, mobilisant plusieurs moyens humains et matériels, afin de sauver le petit garçon.

Plusieurs tentatives de le sauver avaient été vainement lancées au tout début par des membres de l’association Chefchaouen de spéléologie et activités de montagne.

De leur côté, les équipes de secours, dépêchées sur place, n’avaient pas pu descendre directement dans le puits, en raison de l’étroitesse de son diamètre qui ne dépasse pas 45 centimètres. Mais elles ont pu, entre-temps, acheminer de l'oxygène par des tubes à Rayan. Cet oxygène, insufflé de manière ininterrompue dans le trou, a permis au petit de ne pas manquer d'air.

Les secouristes ont pensé, par la suite, à élargir le diamètre du puits, mais ce n'était pas possible à cause de la nature de la terre, laquelle pouvait conduire à un éboulement. La seule solution qui restait était de creuser autour du puits. C’est ainsi que des engins de forage ont été mobilisés pour creuser en vertical, tout au long de la nuit de mercredi à jeudi 3 février 2022 et n'ont jamais été interrompus depuis.

Cette opération a nécessité beaucoup de précautions, surtout pour que le puits ne s’effondre pas. Les sauveteurs ont également rencontré de grandes difficultés, dont la plus importante est la nature du sol, sableux dans certaines couches, et rocheux dans d’autres.

Les travaux d’excavation se sont, par ailleurs, arrêtés de temps en temps, afin de prendre les mesures nécessaires, car l’opération de sauvetage a atteint un stade complexe, il leur a donc fallu effectuer de nécessaires interventions afin d'éviter un éboulement.

En présence d’ingénieurs et de techniciens topographes, ces travaux de forage vertical ont été finalisés au milieu de la nuit. A la publication de ces lignes, les équipes de secours s'apprêtent à entamer l'ultime étape du forage manuel, afin d'extraire le petit Rayan.

Une opération périlleuse, étant donné qu’un glissement de terrain s'est produit dans le trou parallèle creusé par les secours, à côté du puits où est bloqué l'enfant et ce, une heure après le début du forage horizontal vers le puits. Les sauveteurs s'apprêtent donc maintenant à établir, de façon manuelle, la jonction entre le trou qu'ils ont foré et le puits où est coincé Rayan.

Le sort du petit Rayan a entraîné une grande vague d'émotion dans tout le Maroc, et des prières s'élèvent pour qu'il puisse sortir sain et sauf du puits dans lequel il est tombé. L’espoir est toujours de mise.

Ce vendredi 4 février, aux alentours de midi, Rayan a donné un signe de vie: la caméra d'inspection des équipes de secours a capté un mouvement du petit, selon nos sources sur place.

Un hélicoptère médical de la Gendarmerie royale et des équipes médicales spécialisées en réanimation du ministère de la Santé sont déployés dans les lieux, afin de réaliser les interventions médicales nécessaires avant de transférer Rayan vers l’établissement de santé le plus proche.