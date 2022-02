© Copyright : DR

Kiosque360. Ces derniers jours, tous les regards sont portés sur les opérations de secours visant à sortir le petit Rayan, cinq ans, du puits dans lequel il est tombé. Une revue de presse issue du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les Marocains retiennent leur souffle depuis 2 jours, et ne ratent plus rien de l’une des plus complexes opérations de secours qu’a connu le Maroc moderne. L’incident du petit Rayan, 5 ans, suscite en effet l’émoi dans tout le pays, et les prières pour qu’il puisse sortir sain et sauf du puits dans lequel il est tombé se multiplient.

Dans son édition du vendredi 4 février, et alors que les secours sont toujours à pied d’œuvre pour sauver l’enfant, Al Ahdath Al Maghribia revient sur cette affaire et toute la mobilisation qu’elle a provoquée. La publication rapporte ainsi que depuis mardi dernier, un grand nombre de personnes issues de la région de Chefchaouen, voire au-delà, abondent sur le site de l’incident. Si certains y sont pour suivre l’opération de sauvetage, beaucoup d’autres tentent comme ils le peuvent d’apporter leur aide aux sauveteurs déployés dans cette commune de Tamrout, près de Chefchaouen.



Comme le fait remarquer le journal, les secours ont signé une première victoire en réussissant à faire parvenir à l’enfant, coincé à 30 mètres de profondeur, de l’oxygène. La même source ajoute qu’un jeune volontaire a bien failli sortir le petit, mais il a vu sa descente stoppée par une grosse pierre alors qu’il ne lui restait que 2 mètre à parcourir. D’autres volontaires ayant tenté la même entreprise ont également échoué, soit parce qu’il n’arrivait plus à avancer dans les profondeurs, soit parce qu’ils se retrouvaient privés d’oxygène.



En fait, ce qui complique considérablement l’opération de sauvetage, c’est la largeur du puits dans lequel est tombé l’enfant. D’après les informations disponibles, il ne fait que 50 cm de largeur. C’est pourquoi, après avoir vu les tentatives des volontaires échouer, les autorités locales ont décidé de lancer une opération urgente, mobilisant d’imposants engins, pour creuser un puits en parallèle du premier permettant d’atteindre le petit Rayan. C’est aussi une véritable course contre la montre puisque le creusement doit se faire dans un délai record afin de préserver les chances de survie du petit.



Pour l’heure, l’espoir est de mise. La mobilisation est importante, de la part des sauveteurs comme des volontaires, et surtout une caméra envoyée dans le puits a confirmé que l’enfant est toujours en vie. Tout est fait pour qu’il le reste et qu’il puisse sortir du puits sans dégâts, et tout le Maroc suit cela de très près.