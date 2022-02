© Copyright : AFP

Les travaux de creusement et d’excavation pour secourir le petit Rayan, tombé dans un puits dans le village d'Ighrane, dans la commune Tamorot, près de Chefchaouen, se sont poursuivis tout au long de la nuit écoulée, et ont atteint une profondeur de plus de 30 mètres.

Rayan est toujours coincé depuis mardi après-midi, 1er février 2022, dans un puits non couvert et non clôturé près de la maison de sa famille. Plus les heures passent, plus l’espoir de le sortir vivant s’amenuise.

En présence d’ingénieurs et de techniciens topographes, les travaux de forage d'un trou parallèle au puits ont été finalisés au milieu de la nuit, atteignant une profondeur de plus de 30 mètres, a constaté Le360, qui a dépêché un journaliste sur les lieux.

A la publication de ces lignes, les sauveteurs se trouvent dans une phase décisive: il leur faut désormais creuser une brèche horizontale entre le trou qu'ils ont foré et le puits afin d'en sortir l'enfant. Une opération délicate, qui devrait durer au moins quatre heures, et qui nécessite une grande prudence, dans le but d'éviter tout éboulement.

Une équipe médicale se trouve dans les lieux depuis le mercredi 2 février dernier, pour les premiers secours qui seront donnés à Rayan, s'il sort sain et sauf du conduit de terre dans lequel il se trouve depuis la veille, 1er février. Un hélicoptère médicalisé de la Gendarmerie royale se tient également prêt à évacuer l'enfant vers l'hôpital le plus proche.

L’opération de sauvetage du petit Rayan se poursuit depuis mercredi matin, et mobilise des dizaines d'agents de la protection civile, les autorités locales, des membres des Forces auxiliaires et de la Gendarmerie royale, sous la supervision des autorités provinciales.

Les équipes de secours n'ont pas pu descendre directement dans le puits car «son diamètre ne dépasse pas 45 centimètres», a déclaré Abdelhabi Temrani, responsable de l'opération de sauvetage, interviewé lors du JT d’Al Aoula. Les secours ont pu injecter régulièrement de l'oxygène par des tubes dans le puits où est bloqué Rayan, a constaté le journaliste de Le360.

Les secouristes ont également pensé «à élargir le diamètre du puits mais ce n'était pas possible à cause de la nature de la terre qui pouvait conduire à un éboulement», a affirmé de son côté le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, hier, jeudi 3 février, lors de son point de presse hebdomadaire. L'opération de secours du petit Rayan s'est en effet invitée au Conseil du gouvernement de jeudi 3 février.

Et lors de son point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement a consacré le plus clair de son intervention à ce sujet. Il a affirmé que les autorités ne ménageaient aucun effort pour sortir Rayan vivant de ce puits. Mustapha Baitas a aussi expliqué qu’il y avait une double difficulté dans les opérations de secours, l’une relative à la nature du terrain propice à des éboulements et au petit diamètre du puits (45 centimètre). L’autre à l’attroupement des villageois, qui entravent ce sauvetage.

La seule solution retenue consistait donc à creuser une tranchée parallèle au puits pour sauver l'enfant, dont la survie tient en haleine les Marocains.



Le hashtag #sauvezrayan (en arabe) figure d'ailleurs toujours parmi les principales tendances de Twitter au Maroc.

Les prochaines heures sont décisives. Les opérations de forage se sont poursuivies durant toute la nuit de jeudi à ce vendredi, a constaté le journaliste envoyé par Le360. Elles ont toutefois été ralenties par un terrain rocheux. Les secouristes mènent une course contre la montre pour extraire en ce vendredi Rayan du trou où il est bloqué depuis le mardi 1er février dernier vers 14 heures.