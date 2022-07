© Copyright : DR

Chef Omar est décédé ce jeudi 14 juillet 2022 à l'âge de 16 ans à Casablanca. Atteint d'une myopathie, une maladie génétique touchant les muscles, ce courageux jeune homme, que les internautes ont connu petit garçon, s'en est allé non sans avoir imprimé dans le cœur de tous ceux qui l'ont suivi, une leçon de courage et d'optimisme.

Chef Omar, plus jeune cuisinier podcasteur du Maroc, est décédé ce jeudi 14 juillet, à Casablanca. Omar Archane, de son nom complet, n'était âgé que de 16 ans.

Atteint d’une myopathie, une maladie génétique qui touche les muscles, Chef Omar a su faire de son handicap une force, en gardant toujours le sourire.

Dès l’âge de 8 ans, le courageux petit garçon détenait la clé à même d'entretenir sa joie de vivre: toujours rester positif.

Sa solution: partager son amour et sa passion pour la cuisine. C’est ainsi qu’il a commencé à concocter des petits plats, sa maman le filmait puis partageait ses expériences culinaires sur les réseaux sociaux.

L’une de ses dernières recettes: de délicieuses nuggets au poulet… A chaque fois que l’occasion se présentait et lorsque la question lui était posée lors de ses multiples interviews télévisées, il aimait répéter que même si son handicap l’empêchait d’effectuer plusieurs tâches, il n’allait rien lâcher et qu’il allait toujours rester positif et garder le sourire.

Contraint de se déplacer en fauteuil roulant, Chef Omar tenait cependant à son autonomie, c’était une lutte quotidienne pour ne pas faiblir.

Belle leçon de force et de courage.