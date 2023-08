Odeur nauséabonde émanant de l’eau potable à Rabat: les précisions de l’ONEE

Réagissant à la diffusion de témoignages d’habitants faisant état d’une odeur nauséabonde qui se dégage des robinets d’eau dans certains quartiers de Rabat, l’ONEE a assuré que les contrôles de qualité effectués par ses services aux différents points de distribution ont confirmé que la qualité de l’eau produite par l’Office est conforme aux normes de qualité.

«La gestion de la qualité de l’eau et le respect du cahier des charges marocain en vigueur font partie des missions fondamentales confiées à l’Office qui est très soucieux de fournir au consommateur une eau potable saine et ne nuisant en rien à sa santé», précise l’Office dans un communiqué.

Lire aussi : L’ONEE sécurise l’alimentation en eau potable de la ville de Chefchaouen

Selon la même source, à cause de la hausse des températures et les faibles précipitations, la plupart des lacs de barrage exploités par l’ONEE ont connu une dégradation de la qualité de leurs eaux de surface. Ces eaux sont exposées aux effets du phénomène d’eutrophisation, qui représente la croissance intensive des plantes aquatiques et des microalgues qui impactent négativement le goût et l’odeur de l’eau.

Pour faire face à ce phénomène, dont souffre notamment le lac du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah qui permet d’alimentation en eau potable la côte atlantique s’étendant de Salé à Casablanca, l’ONEE fait savoir que ses équipes ont renforcé le traitement de l’eau à travers l’utilisation de réactifs (charbon actif et permanganate de potassium), pour continuer d’assurer sa conformité aux normes appliquées au niveau national.

L’Office assure également surveiller en permanence et régulièrement la qualité de l’eau potable distribuée en réalisant plusieurs analyses microbiologiques et physico-chimiques lors des différentes étapes de traitement et de distribution.