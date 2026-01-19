Occupation du domaine public: Salé passe à l’action

Les autorités locales de Salé ont entamé, au cours des derniers jours, une vaste opération de démolition visant plusieurs entrepôts et commerces informels situés le long de l’avenue Ennasr. Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain destiné à élargir cet axe routier stratégique et à améliorer la fluidité de la circulation dans l’une des zones les plus fréquentées de la ville, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 20 janvier.

Cette opération fait partie d’un programme global de réorganisation des espaces publics et de lutte contre l’occupation illégale du domaine public. Les entrepôts concernés constituaient, d’après les autorités, un obstacle majeur à l’élargissement de la chaussée, tout en étant à l’origine d’importants embouteillages, de risques accrus pour la sécurité routière et d’une dégradation de l’esthétique urbaine.

Les travaux de démolition ont été menés sous la supervision directe des autorités locales, avec la présence d’éléments de la sûreté nationale et des forces auxiliaires, ainsi que des représentants de la commune et des services techniques compétents. Des engins et des bulldozers ont été mobilisés afin d’assurer le bon déroulement des opérations, parallèlement à la mise en place de mesures préventives pour garantir la sécurité des citoyens et des usagers de la route, tout en organisant la circulation durant la période d’intervention, écrit Al Akhbar.

Des sources bien informées indiquent que les propriétaires des entrepôts avaient préalablement reçu des notifications et des mises en demeure les invitant à libérer les lieux et à retirer leurs installations, conformément aux procédures légales en vigueur. Si certains ont obtempéré volontairement, les autorités ont toutefois dû procéder à des interventions sur le terrain pour exécuter les décisions de démolition à l’encontre des contrevenants n’ayant pas respecté ces injonctions.

Le projet d’élargissement de l’avenue Ennasr devrait contribuer de manière significative à réduire la congestion routière, particulièrement aux heures de pointe, étant donné l’importance de cet axe qui relie plusieurs quartiers résidentiels à des zones commerciales très fréquentées. Il devrait également permettre une amélioration notable des conditions de sécurité, tant pour les automobilistes que pour les piétons.

Le projet ne se limite pas à l’élargissement de la voie. Il englobe également la réhabilitation des trottoirs, l’amélioration de l’éclairage public et la réorganisation des espaces environnants, dans le cadre d’un plan global visant la modernisation de plusieurs grandes artères de Salé et le renforcement de la qualité des infrastructures urbaines. Cette opération a suscité des réactions contrastées parmi les habitants.

De nombreux citoyens ont salué cette initiative, estimant qu’elle mettra fin à une situation de désordre qui perdurait depuis des années et qu’elle contribuera à fluidifier la circulation et à réduire les accidents. En revanche, certains propriétaires d’entrepôts touchés ont exprimé leurs inquiétudes quant à la perte de leur source de revenus, appelant les autorités à proposer des solutions alternatives ou un accompagnement social tenant compte de leur situation économique.