Nouvelles variétés de cactus: la «Handia» renaît de ses cendres

Depuis quelques années, les charrettes débordant de figues de barbarie (communément appelées «Handia») avaient déserté les artères des grandes villes. Ce fruit d’été, très prisé des Marocains, se faisait de plus en plus rare, et devenait surtout de plus en plus cher. En cause: la cochenille du cactus, parasite dont la prolifération avait décimé les plantations, entraînant une forte réduction des récoltes.

Dans les environs d’El Jadida, localité où cet insecte ravageur est apparu pour la première fois en 2014, les agriculteurs affichent à nouveau le sourire, grâce à l’arrivée de nouvelles variétés de figue de barbarie. Développées par l’Institut national de la recherche agricole (INRA), celles-ci ont la particularité d’être plus résistantes à la cochenille.

Les huit variétés identifiées ont été inscrites par l’ONSSA au catalogue officiel des espèces et variétés végétales au Maroc. Il s’agit des variétés aux noms éloquents de «Marjana», «Bellara», «Karama», «Ghalia», «Angad», «Cherratia», «Akria» et «Melk Zhar».

«Nous avons pu bénéficier du programme de soutien du ministère. Nous avons cultivé les nouvelles variétés de cactus développées pour résister à la cochenille. C’est une réussite et nous espérons que le rendement sera au rendez-vous au moment de la récolte», a indiqué un agriculteur de la région, dans une déclaration pour Le360.

Pour rappel, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts a mis en place un plan d’urgence d’envergure de lutte contre la cochenille du cactus dès 2016.

En parallèle aux actions d’intervention d’urgence de traitement chimique, d’arrachage et d’enfouissement des plants de cactus totalement infestés, ce programme avait porté sur une recherche ciblée, notamment pour la sélection de variétés résistantes et la mise au point de produits de traitement.