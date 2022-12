Des éléments de police de la ville de Laâyoune en pleine préparation pour le réveillon du Nouvel An, le 31 décembre 2022.

© Copyright : hamdi Yara / Le360

VidéoA Laâyoune, à quelques heures du réveillon du Nouvel An, les préparatifs sécuritaires allaient bon train. La préfecture de police s’y est fortement mobilisée pour sécuriser les célébrations de cette fête de fin d’année. Reportage.

Pour assurer la sécurité des citoyens, la préfecture de police de Laâyoune a mobilisé ses équipes. Par ailleurs, des équipements à la pointe de la technologie ont également été mis à la disposition des éléments de la sécurité.

«Notre objectif est de travailler avec sérieux, rigueur, afin de veiller à ce que les célébrations de fin d’année se déroulent dans les meilleures conditions possibles», a ainsi souligné le préfet de police de Laâyoune en s’adressant à ses équipes.

A son tour, Habib Tyabi, préfet adjoint, a assuré que l’ensemble des dispositifs sécuritaires ont été mis en place afin de garantir que les festivités se passent dans les circonstances les plus favorables et sécurisées. Pour cela, la préfecture de police de Laâyoune a adopté «une approche à la fois proactive, préventive et réactive».