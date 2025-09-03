Nouveaux rebondissements dans l’affaire de l’inceste à Ain Aouda

Le juge d’instruction près la Cour d’appel de Rabat a auditionné, ce mercredi, dans le cadre de l’enquête approfondie, le père incestueux qui aurait eu trois enfants de sexe féminin avec sa propre fille, dans la commune rurale El Menzeh relevant de la localité d’Ain Aouda, dans la préfecture de Skhirat-Témara.

En plus de ce crime abominable, l’accusé, sexagénaire, aurait également abusé sexuellement des trois filles dont il est le père et le grand-père. En effet, avec la confirmation des tests ADN de ce scandale incestueux inimaginable, le présumé auteur serait à la fois le père et l’époux de sa propre fille, née en 1987, et en même temps le père et le grand-père des trois enfants nés de cette relation incestueuse, écrit le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce jeudi 4 septembre.

D’après les sources du quotidien, le juge chargé d’instruire cette affaire se serait fondé sur les déclarations de la victime qui aurait avoué aux enquêteurs que les trois premières filles, âgées respectivement de 16, 18 et 20 ans, seraient nées de relations incestueuses avec son père, né en 1966, alors qu’une quatrième, encore mineure, serait née d’une relation avec un autre individu.

Le père incestueux et sa fille sont écroués, alors que l’époux de cette dernière, scellé par un mariage coutumier, a été relâché et demeure sous contrôle judiciaire, indiquent les mêmes sources.

Cette affaire, rappelle le quotidien, s’est ébruitée le jour où la fille aînée de cette relation incestueuse a voulu établir ses papiers d’identité et autres documents exigés par l’administration pour se marier, suite à une demande faite par un habitant de cette localité.

Face aux blocages, la famille du jeune a alors porté plainte. L’enquête a alors révélé le désastre, quand la fille concernée par la demande du mariage en question a tout avoué aux enquêteurs.

L’enquête approfondie, menée par le juge d’instruction, se poursuit toujours. Autant dire que cette affaire d’inceste n’a pas livré tous ses secrets.