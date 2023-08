Moussem Moulay Abdellah Amghar: des faucons, des hommes et une tradition séculaire

Chaque année, le moussem Moulay Abdellah Amghar s’illumine des éclats d’une tradition qui refuse de se faner: la fauconnerie. «Nous sommes ici, année après année, pour nourrir et perpétuer cette tradition. Notre mission? Présenter notre art et nos faucons sous leur meilleur jour», nous confie avec fierté Khalil Azizi, un fauconnier passionné.

Et cette année, un nouvel attrait fascine le public: des spectacles quotidiens dédiés à ces oiseaux majestueux. «On a commencé ces démonstrations depuis 4 jours, et elles ont eu un grand succès», ajoute-t-il.

Qu’est-ce qui rend un faucon plus qu’un autre digne de figurer dans ce spectacle?«Un beau spécimen présente une queue légèrement plus longue et des ailes plus larges. Et il est généralement plus imposant que ses pairs», explique notre interlocuteur.

Mais ces spectacles particuliers, qui animent le Moussem Moulay Abdellah Amghar, ne seraient rien sans les personnes qui se passionnent pour la perpétuation de leur art. «Lakouassem est la seule tribu marocaine à pratiquer encore cet art aujourd’hui. Et nous nous donnons pour mission de le sauvegarder et de le transmettre», témoigne Chérif Kacimi, un membre, visiblement très engagé, de l’Association des fauconniers de Lakouassem.

Et quelle meilleure façon d’attirer de nouveaux adeptes que des démonstrations en direct? À en croire Chérif Kacimi, la plupart des visiteurs qui y ont assisté avouent leur fascination par cet univers et confient leur désir d’en apprendre davantage sur cette pratique.

Des spectateurs conquis

Les témoignages des visiteurs sont éloquents. «Voir ces faucons majestueux de si près, c’était magique! Et les shows sont simplement à couper le souffle!», s’extasie l’un des nombreux spectateurs, les yeux brillants d’émotion. «Je me suis laissé emporter par la passion des fauconniers qui présentent leurs oiseaux avec tant de fierté. C’était incroyable de voir la complicité entre eux. Les émotions que j’ai ressenties sont indescriptibles», s’exclame un autre jeune homme dans le public.

Autant dire que le moussem Moulay Abdellah Amghar n’est pas simplement une célébration de traditions populaires, mais aussi une invitation au rêve et à la découverte d’arts séculaires qui refusent de tomber dans l’oubli. Et si vous ne l’avez pas encore fait, notez-le dans votre calendrier: les fauconniers de Lakouassem s’y produisent jusqu’au 11 août à El Jadida, donnant à voir un legs méconnu et pourtant bien enraciné dans le patrimoine culturel marocain.