Moulay Abdellah Amghar: le plus grand moussem du Royaume bat son plein

Dès le lancement du moussem, des milliers de visiteurs se sont rassemblés pour participer à ce spectacle grandiose. Les tentes, érigées le long des 8 kilomètres de plage rocheuse, offrent un cadre idyllique pour s’imprégner de l’atmosphère envoûtante de l’événement.

Comme à son habitude, l’édition de cette année promet une programmation exceptionnelle. Les festivités incluront des cours religieux et des concours de récitation du Coran, tout en mettant en avant des démonstrations captivantes de fauconnerie, d’équitation et de Tbourida. Les soirées artistiques seront illuminées par des performances des plus grandes figures de la chanson populaire, offrant une palette de spectacles vibrants.

Mehdi El Fathemy, président de la commune de Moulay Abdellah, a partagé avec Le360 les nouveautés de cette édition. Il a souligné la prolongation du moussem de sept à dix jours ainsi que l’interdiction de la circulation des véhicules après 21h00 pour garantir un confort optimal aux visiteurs.

Concernant les chiffres, cette année encore, le moussem Moulay Abdellah Amghar se distingue par son envergure. On attend environ quatre millions de visiteurs, 37.000 tentes alignées sur les 8 kilomètres de littoral, et plus de 120 troupes de cavaliers, totalisant plus de 2.000 chevaux. Ces chiffres témoignent de l’ampleur et de la grandeur de cette célébration ancestrale.

Organisé depuis des siècles par les tribus des Doukkala en hommage au saint Moulay Abdellah Amghar, ce moussem demeure l’un des événements religieux et culturels les plus prestigieux du pays. Il incarne un mariage parfait entre dévotion et festivité, avec des activités allant des cérémonies religieuses au mausolée et à la mosquée du sanctuaire, jusqu’aux activités intellectuelles, culturelles et récréatives qui ravissent les visiteurs.