Moulay Abdellah Amghar 2023: une édition de tous les records

Le soleil brillant d’août à El Jadida a été témoin d’un spectacle hors norme! L’édition 2023 du Moussem Moulay Abdellah Amghar a fait sensation. Entre les deux mehreks dédiés à la tbourida, les espaces de show pour la fauconnerie et les soirées artistiques, certaines scènes de spectacles ont été submergées par plus de 450.000 spectateurs.

Selon un communiqué des organisateurs, plus de 120 hectares ont été transformés en une majestueuse ville éphémère au cœur d’El Jadida. Pas moins de 25.000 tentes ont orné cette étendue. De plus, 2.200 cavaliers, représentant 126 troupes des quatre coins du Royaume, ont illuminé le festival avec leurs performances époustouflantes de tbourida.

Malgré la mise en place d’un second espace de spectacle, la demande était toujours à son comble. Preuve, s’il en est, de la notoriété grandissante de cet événement. Le Moussem a été également le point de ralliement pour 4,5 millions de passionnés! Et que dire des 450.000 mélomanes qui ont dansé au rythme des soirées artistiques? Un véritable melting pot de cultures et de passions.

L’impact économique? Astronomique, dépassant les 70 milliards de centimes! L’art de la fauconnerie, tradition ancestrale de Lakouassem, a également fasciné les visiteurs. Ces derniers, avides de connaissances, étaient nombreux à vouloir en apprendre davantage sur cet art, notamment sur la complicité entre le fauconnier et son compagnon.

Le Conseil scientifique local d’El Jadida a su marquer les esprits avec ses activités religieuses touchantes, telles que des concours de psalmodie du saint Coran et des leçons de guidance. Les femmes du Conseil n’ont pas été en reste, offrant également des enseignements religieux. Le Moussem a aussi eu son moment de tristesse, avec le décès tragique de ce jeune cavalier.

L’édition 2023 du Moussem Moulay Abdellah Amghar a été celle de tous les superlatifs, mêlant tradition, modernité et spiritualité. Une invitation renouvelée à célébrer le Maroc dans toute sa splendeur. Vivement la prochaine édition!