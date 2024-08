Mondial 2030: ces stades marocains candidats à l'organisation de matchs importants

La fédération royale marocaine de football (FRMF) a proposé le Grand stade Hassan II de Casablanca pour abriter le match d’ouverture ou de finale de la coupe du monde de football 2030. Selon le dossier de candidature conjointe (Maroc, Espagne, Portugal) pour ce Mondial, le Maroc a proposé le complexe Moulay Abdallah de Rabat et Ibn Battouta de Tanger pour accueillir les demi-finales ainsi que les stades Adrar d’Agadir, le stade de Marrakech et le complexe de Fès pour abriter les quarts de finale, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 2 août.

Les responsables de la FRMF et des deux fédérations espagnole et portugaise devront se réunir juste après la validation du dossier de candidature tripartite par la FIFA. Le Maroc a proposé 6 stades pour accueillir les compétitions du Mondial 2030 contre 11 pour l’Espagne et 3 pour le Portugal.

Le nouveau stade Hassan II de Benslimane et le stade Santiago Bernabeu de Madrid sont en concurrence pour abriter la finale de cette grande fête footballistique. L’Espagne a en effet exprimé ses inquiétudes face à la décision du Maroc de construire un nouveau stade aux normes internationales d’une capacité d’accueil de 115.000 spectateurs.

Ce stade sera le plus grand de ceux présentés dans le dossier de candidature conjointe. Il est prévu que le Maroc et l’Espagne aient recours à des consensus pour trancher sur le pays qui abritera l’ouverture et la finale du Mondial 2030. En tout cas, chacun de ces deux pays devrait accueillir un match important après que le Portugal a affiché son désintérêt pour l’accueil de ces deux matchs.

Il est à noter que le dossier de candidature tripartite a été soumis lundi dernier à Paris au président de la FIFA, Gianni Infantino, par le président de la FRMF Fouzi Lekjaa, le président de la fédération portugaise de football Fernando Gomes ainsi que secrétaire général de la fédération espagnole de football, Álvaro de Miguel. Pour leur part, les présidents des fédérations de football argentine, paraguayenne et uruguayenne ainsi que le président de la confédération sud-américaine de football ont présenté les documents relatifs à la commémoration du centenaire de la coupe du monde prévue en 2034.