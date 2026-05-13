Météo. Temps chaud sur le Sud et rafales de vent sur plusieurs régions ce mercredi 13 mai

- Temps assez chaud sur le Sud-est et le Sud.

- Ondées et orages épars sur l’extrême Sud-Est, le Sud de l’Oriental et localement sur les provinces du Sud.

- Bruine ou gouttes de pluies éparses sur le Rif, les côtes nord et centre et le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes à parfois fortes sur le Sud-Est, le Sud de l’Oriental, l’Atlas et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 4/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/21°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, l’Est et les provinces sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse sur le Sud des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée sur le littoral.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 13 mai 2026:

– Oujda min 11 max 24

– Bouarfa min 13 max 24

– Al Hoceima min 12 max 23

– Tétouan min 12 max 24

– Sebta min 15 max 20

– Mellilia min 15 max 21

– Tanger min 12 max 22

– Kénitra min 12 max 23

– Rabat min 14 max 20

– Casablanca min 15 max 20

– El Jadida min 13 max 21

– Settat min 10 max 25

– Safi min 12 max 25

– Khouribga min 9 max 25

– Béni Mellal min 11 max 26

– Marrakech min 12 max 28

– Meknès min 7 max 22

– Fès min 8 max 23

– Ifrane min 5 max 18

– Taounate min 10 max 24

– Errachidia min 17 max 30

– Ouarzazate min 12 max 31

– Agadir min 15 max 25

– Essaouira min 13 max 26

– Laâyoune min 16 max 28

– Es-Semara min 17 max 31

– Dakhla min 17 max 28

– Aousserd min 21 max 41

– Lagouira min 18 max 27

– Midelt min 8 max 24