Société

Météo. Temps chaud sur le Sud et rafales de vent sur plusieurs régions ce mercredi 13 mai

Aït Ben Haddou.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 13 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/05/2026 à 06h00

- Temps assez chaud sur le Sud-est et le Sud.

- Ondées et orages épars sur l’extrême Sud-Est, le Sud de l’Oriental et localement sur les provinces du Sud.

- Bruine ou gouttes de pluies éparses sur le Rif, les côtes nord et centre et le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes à parfois fortes sur le Sud-Est, le Sud de l’Oriental, l’Atlas et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 4/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/21°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, l’Est et les provinces sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse sur le Sud des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée sur le littoral.

Lire aussi : Infrastructures, eau, ports, météo: Nizar Baraka lance un observatoire digital des projets publics

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 13 mai 2026:

Oujda min 11 max 24

Bouarfa min 13 max 24

Al Hoceima min 12 max 23

Tétouan min 12 max 24

Sebta min 15 max 20

Mellilia min 15 max 21

Tanger min 12 max 22

Kénitra min 12 max 23

Rabat min 14 max 20

Casablanca min 15 max 20

El Jadida min 13 max 21

Settat min 10 max 25

Safi min 12 max 25

Khouribga min 9 max 25

Béni Mellal min 11 max 26

Marrakech min 12 max 28

Meknès min 7 max 22

Fès min 8 max 23

Ifrane min 5 max 18

Taounate min 10 max 24

Errachidia min 17 max 30

Ouarzazate min 12 max 31

Agadir min 15 max 25

Essaouira min 13 max 26

Laâyoune min 16 max 28

Es-Semara min 17 max 31

Dakhla min 17 max 28

Aousserd min 21 max 41

Lagouira min 18 max 27

Midelt min 8 max 24

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/05/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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