Société

Météo. Temps chaud sur le Sud et le Souss, baisse des températures sur l’Oriental ce mercredi 3 juin

Fès. Fondée par Idris 1er en 789 Ap J.-C., à l'emplacement de l'actuel quartier des Andalous, la capitale spirituelle du Royaume s'est vue attribuer divers surnoms au cours des siècles passés: l'Athènes de l'Afrique, la Reine du Maghreb ou encore la Bagdad du Maghreb. 

Fès. Fondée par Idris 1er en 789 Ap J.-C., à l'emplacement de l'actuel quartier des Andalous, la capitale spirituelle du Royaume s'est vue attribuer divers surnoms au cours des siècles passés: l'Athènes de l'Afrique, la Reine du Maghreb ou encore la Bagdad du Maghreb.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 3 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/06/2026 à 05h58

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-est, l’extrême sud du pays, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines atlantiques, le Nord-ouest des provinces sahariennes et l’intérieur du Souss avec formations brumeuses ou parfois de la bruine.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 10/15°C sur les reliefs et de 15/23°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en baisse sur la Méditerranée et l’Oriental, et quasi-stationnaires ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Assilah, agitée entre Assilah et Safi et agitée à forte au Sud de Safi.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 3 juin 2026:

Oujda min 21 max 33

Bouarfa min 21 max 35

Al Hoceima min 19 max 26

Tétouan min 20 max 32

Sebta min 19 max 22

Mellilia min 20 max 24

Tanger min 17 max 27

Kénitra min 18 max 28

Rabat min 18 max 26

Casablanca min 20 max 24

El Jadida min 19 max 25

Settat min 16 max 33

Safi min 18 max 28

Khouribga min 13 max 33

Béni Mellal min 19 max 38

Marrakech min 18 max 38

Meknès min 15 max 33

Fès min 17 max 34

Ifrane min 11 max 27

Taounate min 17 max 34

Errachidia min 24 max 38

Ouarzazate min 20 max 39

Agadir min 19 max 24

Essaouira min 17 max 27

Laâyoune min 19 max 28

Es-Semara min 19 max 35

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 20 max 41

Lagouira min 17 max 26

Midelt min 18 max 32

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/06/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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