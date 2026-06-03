Météo. Temps chaud sur le Sud et le Souss, baisse des températures sur l’Oriental ce mercredi 3 juin

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-est, l’extrême sud du pays, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’intérieur du Souss.
- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines atlantiques, le Nord-ouest des provinces sahariennes et l’intérieur du Souss avec formations brumeuses ou parfois de la bruine.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le Sud avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 10/15°C sur les reliefs et de 15/23°C partout ailleurs.
- Températures diurnes en baisse sur la Méditerranée et l’Oriental, et quasi-stationnaires ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Assilah, agitée entre Assilah et Safi et agitée à forte au Sud de Safi.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 3 juin 2026:
– Oujda min 21 max 33
– Bouarfa min 21 max 35
– Al Hoceima min 19 max 26
– Tétouan min 20 max 32
– Sebta min 19 max 22
– Mellilia min 20 max 24
– Tanger min 17 max 27
– Kénitra min 18 max 28
– Rabat min 18 max 26
– Casablanca min 20 max 24
– El Jadida min 19 max 25
– Settat min 16 max 33
– Safi min 18 max 28
– Khouribga min 13 max 33
– Béni Mellal min 19 max 38
– Marrakech min 18 max 38
– Meknès min 15 max 33
– Fès min 17 max 34
– Ifrane min 11 max 27
– Taounate min 17 max 34
– Errachidia min 24 max 38
– Ouarzazate min 20 max 39
– Agadir min 19 max 24
– Essaouira min 17 max 27
– Laâyoune min 19 max 28
– Es-Semara min 19 max 35
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 20 max 41
– Lagouira min 17 max 26
– Midelt min 18 max 32