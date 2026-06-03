Météo. Temps chaud sur le Sud et le Souss, baisse des températures sur l’Oriental ce mercredi 3 juin

Fès. Fondée par Idris 1er en 789 Ap J.-C., à l'emplacement de l'actuel quartier des Andalous, la capitale spirituelle du Royaume s'est vue attribuer divers surnoms au cours des siècles passés: l'Athènes de l'Afrique, la Reine du Maghreb ou encore la Bagdad du Maghreb. . DR

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-est, l’extrême sud du pays, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines atlantiques, le Nord-ouest des provinces sahariennes et l’intérieur du Souss avec formations brumeuses ou parfois de la bruine.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 10/15°C sur les reliefs et de 15/23°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en baisse sur la Méditerranée et l’Oriental, et quasi-stationnaires ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Assilah, agitée entre Assilah et Safi et agitée à forte au Sud de Safi.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 3 juin 2026:

– Oujda min 21 max 33

– Bouarfa min 21 max 35

– Al Hoceima min 19 max 26

– Tétouan min 20 max 32

– Sebta min 19 max 22

– Mellilia min 20 max 24

– Tanger min 17 max 27

– Kénitra min 18 max 28

– Rabat min 18 max 26

– Casablanca min 20 max 24

– El Jadida min 19 max 25

– Settat min 16 max 33

– Safi min 18 max 28

– Khouribga min 13 max 33

– Béni Mellal min 19 max 38

– Marrakech min 18 max 38

– Meknès min 15 max 33

– Fès min 17 max 34

– Ifrane min 11 max 27

– Taounate min 17 max 34

– Errachidia min 24 max 38

– Ouarzazate min 20 max 39

– Agadir min 19 max 24

– Essaouira min 17 max 27

– Laâyoune min 19 max 28

– Es-Semara min 19 max 35

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 20 max 41

– Lagouira min 17 max 26

– Midelt min 18 max 32