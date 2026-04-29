Société

Météo. Températures peu variables ce mercredi 29 avril, avec des nuages sur le Nord et le Nord-Est

Le jbel Zerhoun, au nord de Meknès. La ville de Moulay Idriss Zerhoun, nommée ainsi d'après Idriss Iᵉʳ, fondateur de la dynastie idrisside, et inhumé en ce lieu en l'an 791, est située sur cette montagne de la chaîne du Rif. 

Le jbel Zerhoun, au nord de Meknès. La ville de Moulay Idriss Zerhoun, nommée ainsi d'après Idriss Iᵉʳ, fondateur de la dynastie idrisside, et inhumé en ce lieu en l'an 791, est située sur cette montagne de la chaîne du Rif.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 29 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/04/2026 à 05h47

- Nuages instables sur le Rif, le Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.

- Temps passagèrement nuageux sur la rive méditerranéenne, le Haut Atlas et ses régions voisines avec ondées éparses par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur le Moyen Atlas et les provinces sahariennes.

- Température maximale en hausse ou peu variable sur l’ensemble du pays.

Lire aussi : Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 29 avril 2026:

Oujda min 14 max 25

Bouarfa min 16 max 26

Al Hoceima min 15 max 18

Tétouan min 16 max 17

Sebta min 16 max 18

Mellilia min 15 max 17

Tanger min 17 max 22

Kénitra min 17 max 20

Rabat min 16 max 21

Casablanca min 16 max 21

El Jadida min 17 max 19

Settat min 15 max 19

Safi min 16 max 20

Khouribga min 11 max 19

Béni Mellal min 16 max 19

Marrakech min 14 max 23

Meknès min 15 max 21

Fès min 14 max 21

Ifrane min 11 max 17

Taounate min 17 max 22

Errachidia min 15 max 29

Ouarzazate min 15 max 29

Agadir min 16 max 20

Essaouira min 15 max 20

Laâyoune min 17 max 24

Es-Semara min 15 max 32

Dakhla min 20 max 23

Aousserd min 14 max 34

Lagouira min 16 max 22

Midelt min 11 max 23

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/04/2026 à 05h47
#DGM#températures#Climat#Météo#Météorologie

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