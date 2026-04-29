Météo. Températures peu variables ce mercredi 29 avril, avec des nuages sur le Nord et le Nord-Est

Le jbel Zerhoun, au nord de Meknès. La ville de Moulay Idriss Zerhoun, nommée ainsi d'après Idriss Iᵉʳ, fondateur de la dynastie idrisside, et inhumé en ce lieu en l'an 791, est située sur cette montagne de la chaîne du Rif. . DR

- Nuages instables sur le Rif, le Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.

- Temps passagèrement nuageux sur la rive méditerranéenne, le Haut Atlas et ses régions voisines avec ondées éparses par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur le Moyen Atlas et les provinces sahariennes.

- Température maximale en hausse ou peu variable sur l’ensemble du pays.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 29 avril 2026:

– Oujda min 14 max 25

– Bouarfa min 16 max 26

– Al Hoceima min 15 max 18

– Tétouan min 16 max 17

– Sebta min 16 max 18

– Mellilia min 15 max 17

– Tanger min 17 max 22

– Kénitra min 17 max 20

– Rabat min 16 max 21

– Casablanca min 16 max 21

– El Jadida min 17 max 19

– Settat min 15 max 19

– Safi min 16 max 20

– Khouribga min 11 max 19

– Béni Mellal min 16 max 19

– Marrakech min 14 max 23

– Meknès min 15 max 21

– Fès min 14 max 21

– Ifrane min 11 max 17

– Taounate min 17 max 22

– Errachidia min 15 max 29

– Ouarzazate min 15 max 29

– Agadir min 16 max 20

– Essaouira min 15 max 20

– Laâyoune min 17 max 24

– Es-Semara min 15 max 32

– Dakhla min 20 max 23

– Aousserd min 14 max 34

– Lagouira min 16 max 22

– Midelt min 11 max 23