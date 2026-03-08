Société

Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce dimanche 8 mars, avec des pluies sur le Nord et le Moyen Atlas

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 8 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/03/2026 à 06h57

Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux la matinée et la nuit.

– Pluies faibles par endroits sur l’Ouest de la Méditerranée et le Rif.

– Pluies éparses avec risque d’orages sur le Sud de l’Oriental et le Moyen Atlas.

– Flocons de neige sur les sommets du Rif, le Moyen Atlas et les Hauts plateaux orientaux.

– Temps passagèrement nuageux sur le Haut Atlas, le Saiss et les plaines nord et centre avec gouttes possibles.

– Nuages bas la matinée et la nuit sur les plaines nord et centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes et les plaines à l’Ouest d’Atlas avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, les côtes centre, les provinces sahariennes et localement sur le Sud-est avec chasse-sables par endroits.

– Température diurne en légère baisse sur le nord de l’Oriental, l’Anti-Atlas et l’Est des provinces sahariennes et en légère hausse partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de froid, pluies assez fortes avec risque d’orages et chutes de neige, de jeudi à dimanche

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 8 mars 2026 :

Oujda min 07 max 14

Bouarfa min 09 max 20

Al Hoceima min 07 max 16

Tétouan min 04 max 16

Sebta min 11 max 17

Mellilia min 10 max 16

Tanger min 09 max 17

Kénitra min 07 max 17

Rabat min 09 max 15

Casablanca min 11 max 16

El Jadida min 07 max 17

Settat min 06 max 16

Safi min 08 max 18

Khouribga min 05 max 14

Béni Mellal min 05 max 14

Marrakech min 06 max 18

Meknès min 05 max 15

Fès min 05 max 17

Ifrane min 00 max 10

Taounate min 05 max 17

Errachidia min 08 max 22

Ouarzazate min 05 max 20

Agadir min 09 max 20

Essaouira min 09 max 18

Laâyoune min 12 max 24

Es-Semara min 10 max 23

Dakhla min 13 max 23

Aousserd min 10 max 27

Lagouira min 13 max 26

Midelt min 01 max 10.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/03/2026 à 06h57
#températures#DGM#pluies#Climat#Météo#Météorologie

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Finance climat. Comment l’Afrique pourrait renverser la tendance: les recommandations de la BAD

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Articles les plus lus

1
Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%
2
Les liaisons intimes de la jeune Rima Hassan avec Israël
3
Barrages, dessalement, transferts d’eau… Comment le Maroc restructure son mix hydrique
4
Entre fausses accusations et faits: le lourd passif des chaînes télé algériennes dans le plagiat des productions marocaines
5
Lancement du programme solaire Noor Atlas: six centrales photovoltaïques pour une capacité totale de 305 MW
6
Guerre au Moyen-Orient: un possible redéploiement des flux vers Tanger Med, mais pas de congestion en vue
7
Qui est Mohamed Ouahbi, le nouveau patron des Lions de l’Atlas?
8
Grands et moyens barrages: le point sur les projets hydrauliques en cours
Revues de presse

Voir plus