Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce dimanche 8 mars, avec des pluies sur le Nord et le Moyen Atlas

Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux la matinée et la nuit.
– Pluies faibles par endroits sur l’Ouest de la Méditerranée et le Rif.
– Pluies éparses avec risque d’orages sur le Sud de l’Oriental et le Moyen Atlas.
– Flocons de neige sur les sommets du Rif, le Moyen Atlas et les Hauts plateaux orientaux.
– Temps passagèrement nuageux sur le Haut Atlas, le Saiss et les plaines nord et centre avec gouttes possibles.
– Nuages bas la matinée et la nuit sur les plaines nord et centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes et les plaines à l’Ouest d’Atlas avec formations brumeuses ou bruines par endroits.
– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, les côtes centre, les provinces sahariennes et localement sur le Sud-est avec chasse-sables par endroits.
– Température diurne en légère baisse sur le nord de l’Oriental, l’Anti-Atlas et l’Est des provinces sahariennes et en légère hausse partout ailleurs.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et agitée à forte ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 8 mars 2026 :
– Oujda min 07 max 14
– Bouarfa min 09 max 20
– Al Hoceima min 07 max 16
– Tétouan min 04 max 16
– Sebta min 11 max 17
– Mellilia min 10 max 16
– Tanger min 09 max 17
– Kénitra min 07 max 17
– Rabat min 09 max 15
– Casablanca min 11 max 16
– El Jadida min 07 max 17
– Settat min 06 max 16
– Safi min 08 max 18
– Khouribga min 05 max 14
– Béni Mellal min 05 max 14
– Marrakech min 06 max 18
– Meknès min 05 max 15
– Fès min 05 max 17
– Ifrane min 00 max 10
– Taounate min 05 max 17
– Errachidia min 08 max 22
– Ouarzazate min 05 max 20
– Agadir min 09 max 20
– Essaouira min 09 max 18
– Laâyoune min 12 max 24
– Es-Semara min 10 max 23
– Dakhla min 13 max 23
– Aousserd min 10 max 27
– Lagouira min 13 max 26
– Midelt min 01 max 10.