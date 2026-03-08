Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce dimanche 8 mars, avec des pluies sur le Nord et le Moyen Atlas

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux la matinée et la nuit.

– Pluies faibles par endroits sur l’Ouest de la Méditerranée et le Rif.

– Pluies éparses avec risque d’orages sur le Sud de l’Oriental et le Moyen Atlas.

– Flocons de neige sur les sommets du Rif, le Moyen Atlas et les Hauts plateaux orientaux.

– Temps passagèrement nuageux sur le Haut Atlas, le Saiss et les plaines nord et centre avec gouttes possibles.

– Nuages bas la matinée et la nuit sur les plaines nord et centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes et les plaines à l’Ouest d’Atlas avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, les côtes centre, les provinces sahariennes et localement sur le Sud-est avec chasse-sables par endroits.

– Température diurne en légère baisse sur le nord de l’Oriental, l’Anti-Atlas et l’Est des provinces sahariennes et en légère hausse partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 8 mars 2026 :

– Oujda min 07 max 14

– Bouarfa min 09 max 20

– Al Hoceima min 07 max 16

– Tétouan min 04 max 16

– Sebta min 11 max 17

– Mellilia min 10 max 16

– Tanger min 09 max 17

– Kénitra min 07 max 17

– Rabat min 09 max 15

– Casablanca min 11 max 16

– El Jadida min 07 max 17

– Settat min 06 max 16

– Safi min 08 max 18

– Khouribga min 05 max 14

– Béni Mellal min 05 max 14

– Marrakech min 06 max 18

– Meknès min 05 max 15

– Fès min 05 max 17

– Ifrane min 00 max 10

– Taounate min 05 max 17

– Errachidia min 08 max 22

– Ouarzazate min 05 max 20

– Agadir min 09 max 20

– Essaouira min 09 max 18

– Laâyoune min 12 max 24

– Es-Semara min 10 max 23

– Dakhla min 13 max 23

– Aousserd min 10 max 27

– Lagouira min 13 max 26

– Midelt min 01 max 10.