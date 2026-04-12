Météo. Températures en légère hausse ce dimanche 12 avril, avec de la neige sur l’Atlas

Envol de flamants roses dans l'embouchure de l'oued Souss, près d'Agadir. Cet oiseau migrateur, au plumage rose clair, au bec court et recourbé, peut se propulser, son cou et ses longues pattes roses et palmées étirés, sur plusieurs centaines de kilomètres... à 60 km/h. . Jerzy Strzelecki

- Temps souvent nuageux avec pluies ou averses sur l’Oriental, le Rif, le littoral méditerranéen et les Haut et Moyen Atlas.

- Quelques flocons de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Nuages bas assez denses sur le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines nord et centre.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de -04/03°C sur l’Atlas, de 05/11°C sur l’Oriental, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et le Rif et de 09/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord de Larache et au sud de Tarfaya et forte à très forte entre Larache et Tarfaya.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 12 avril 2026:

– Oujda min 11 max 14

– Bouarfa min 7 max 15

– Al Hoceima min 14 max 17

– Tétouan min 12 max 17

– Sebta min 15 max 17

– Mellilia min 15 max 17

– Tanger min 13 max 17

– Kénitra min 13 max 19

– Rabat min 13 max 18

– Casablanca min 15 max 18

– El Jadida min 14 max 18

– Settat min 9 max 16

– Safi min 10 max 18

– Khouribga min 6 max 15

– Béni Mellal min 9 max 14

– Marrakech min 11 max 18

– Meknès min 8 max 17

– Fès min 10 max 18

– Ifrane min 4 max 9

– Taounate min 11 max 17

– Errachidia min 10 max 23

– Ouarzazate min 8 max 23

– Agadir min 10 max 25

– Essaouira min 13 max 17

– Laâyoune min 13 max 23

– Es-Semara min 14 max 24

– Dakhla min 15 max 23

– Aousserd min 13 max 29

– Lagouira min 15 max 26

– Midelt min 6 max 14