Société

Météo. Températures en légère hausse ce dimanche 12 avril, avec de la neige sur l’Atlas

Envol de flamants roses dans l'embouchure de l'oued Souss, près d'Agadir. Cet oiseau migrateur, au plumage rose clair, au bec court et recourbé, peut se propulser, son cou et ses longues pattes roses et palmées étirés, sur plusieurs centaines de kilomètres... à 60 km/h.

Envol de flamants roses dans l'embouchure de l'oued Souss, près d'Agadir. Cet oiseau migrateur, au plumage rose clair, au bec court et recourbé, peut se propulser, son cou et ses longues pattes roses et palmées étirés, sur plusieurs centaines de kilomètres... à 60 km/h. . Jerzy Strzelecki 

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 12 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/04/2026 à 05h54

- Temps souvent nuageux avec pluies ou averses sur l’Oriental, le Rif, le littoral méditerranéen et les Haut et Moyen Atlas.

- Quelques flocons de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Nuages bas assez denses sur le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines nord et centre.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de -04/03°C sur l’Atlas, de 05/11°C sur l’Oriental, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et le Rif et de 09/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord de Larache et au sud de Tarfaya et forte à très forte entre Larache et Tarfaya.

Lire aussi : Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 12 avril 2026:

Oujda min 11 max 14

Bouarfa min 7 max 15

Al Hoceima min 14 max 17

Tétouan min 12 max 17

Sebta min 15 max 17

Mellilia min 15 max 17

Tanger min 13 max 17

Kénitra min 13 max 19

Rabat min 13 max 18

Casablanca min 15 max 18

El Jadida min 14 max 18

Settat min 9 max 16

Safi min 10 max 18

Khouribga min 6 max 15

Béni Mellal min 9 max 14

Marrakech min 11 max 18

Meknès min 8 max 17

Fès min 10 max 18

Ifrane min 4 max 9

Taounate min 11 max 17

Errachidia min 10 max 23

Ouarzazate min 8 max 23

Agadir min 10 max 25

Essaouira min 13 max 17

Laâyoune min 13 max 23

Es-Semara min 14 max 24

Dakhla min 15 max 23

Aousserd min 13 max 29

Lagouira min 15 max 26

Midelt min 6 max 14

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/04/2026 à 05h54
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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