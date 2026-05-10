Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 10 mai, avec quelques rafales de vent sur les provinces sahariennes

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Temps assez chaud sur le Souss, le Sud-Est et le Sud.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur le Tangérois et le Rif occidental avec bruines locales.

– Nuages bas sur les plaines nord et centre avec brume locale le matin et la nuit.

– Rafales de vent modérées sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 04/08°C sur l’Atlas, de 14/17°C sur l’extrême Sud et de 08/14°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord du Cap Sim et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 10 mai 2026:

– Oujda min 12 max 28

– Bouarfa min 12 max 28

– Al Hoceima min 14 max 21

– Tétouan min 13 max 21

– Sebta min 16 max 20

– Mellilia min 15 max 21

– Tanger min 14 max 22

– Kénitra min 14 max 23

– Rabat min 14 max 23

– Casablanca min 15 max 22

– El Jadida min 15 max 22

– Settat min 12 max 26

– Safi min 15 max 22

– Khouribga min 08 max 24

– Béni Mellal min 11 max 26

– Marrakech min 11 max 28

– Meknès min 12 max 25

– Fès min 13 max 26

– Ifrane min 04 max 17

– Taounate min 13 max 23

– Errachidia min 16 max 31

– Ouarzazate min 10 max 32

– Agadir min 13 max 22

– Essaouira min 14 max 21

– Laâyoune min 16 max 29

– Es-Semara min 15 max 33

– Dakhla min 17 max 23

– Aousserd min 17 max 39

– Lagouira min 17 max 24

– Midelt min 08 max 26.