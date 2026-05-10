Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 10 mai, avec quelques rafales de vent sur les provinces sahariennes

Temps assez chaud sur le Souss, le Sud-Est et le Sud.
– Temps peu à passagèrement nuageux sur le Tangérois et le Rif occidental avec bruines locales.
– Nuages bas sur les plaines nord et centre avec brume locale le matin et la nuit.
– Rafales de vent modérées sur les provinces sahariennes.
– Température minimale de l’ordre de 04/08°C sur l’Atlas, de 14/17°C sur l’extrême Sud et de 08/14°C partout ailleurs.
– Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord du Cap Sim et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 10 mai 2026:
– Oujda min 12 max 28
– Bouarfa min 12 max 28
– Al Hoceima min 14 max 21
– Tétouan min 13 max 21
– Sebta min 16 max 20
– Mellilia min 15 max 21
– Tanger min 14 max 22
– Kénitra min 14 max 23
– Rabat min 14 max 23
– Casablanca min 15 max 22
– El Jadida min 15 max 22
– Settat min 12 max 26
– Safi min 15 max 22
– Khouribga min 08 max 24
– Béni Mellal min 11 max 26
– Marrakech min 11 max 28
– Meknès min 12 max 25
– Fès min 13 max 26
– Ifrane min 04 max 17
– Taounate min 13 max 23
– Errachidia min 16 max 31
– Ouarzazate min 10 max 32
– Agadir min 13 max 22
– Essaouira min 14 max 21
– Laâyoune min 16 max 29
– Es-Semara min 15 max 33
– Dakhla min 17 max 23
– Aousserd min 17 max 39
– Lagouira min 17 max 24
– Midelt min 08 max 26.