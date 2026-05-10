Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 10 mai, avec quelques rafales de vent sur les provinces sahariennes

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 10 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/05/2026 à 06h00

Temps assez chaud sur le Souss, le Sud-Est et le Sud.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur le Tangérois et le Rif occidental avec bruines locales.

– Nuages bas sur les plaines nord et centre avec brume locale le matin et la nuit.

– Rafales de vent modérées sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 04/08°C sur l’Atlas, de 14/17°C sur l’extrême Sud et de 08/14°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord du Cap Sim et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Infrastructures, eau, ports, météo: Nizar Baraka lance un observatoire digital des projets publics

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 10 mai 2026:

Oujda min 12 max 28

Bouarfa min 12 max 28

Al Hoceima min 14 max 21

Tétouan min 13 max 21

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 15 max 21

Tanger min 14 max 22

Kénitra min 14 max 23

Rabat min 14 max 23

Casablanca min 15 max 22

El Jadida min 15 max 22

Settat min 12 max 26

Safi min 15 max 22

Khouribga min 08 max 24

Béni Mellal min 11 max 26

Marrakech min 11 max 28

Meknès min 12 max 25

Fès min 13 max 26

Ifrane min 04 max 17

Taounate min 13 max 23

Errachidia min 16 max 31

Ouarzazate min 10 max 32

Agadir min 13 max 22

Essaouira min 14 max 21

Laâyoune min 16 max 29

Es-Semara min 15 max 33

Dakhla min 17 max 23

Aousserd min 17 max 39

Lagouira min 17 max 24

Midelt min 08 max 26.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/05/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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