Météo. Températures en hausse sensible ce lundi 16 mars, avec un temps froid sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.
- Nuages d’origine tropicale avec averses localement orageuses sur le sud du pays.
- Nuages bas denses avec formation de brume ou de brouillard sur les plaines nord et centre, le Saiss et les plaines à l’ouest de l’Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le sud du pays et localement sur l’Atlas et le Saïss.
- Températures minimales de l’ordre de -2/6°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 18/23°C sur l’extrême sud, de 12/18°C sur l’intérieur et l’est des provinces du Sud, le Souss et le Sud-Est et de 6/12°C partout ailleurs.
- Température diurne en baisse sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays et en hausse sensible ailleurs.
- Mer agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 16 mars 2026:
– Oujda min 6 max 17
– Bouarfa min 4 max 15
– Al Hoceima min 8 max 16
– Tétouan min 8 max 16
– Sebta min 12 max 17
– Mellilia min 11 max 16
– Tanger min 10 max 19
– Kénitra min 6 max 23
– Rabat min 8 max 23
– Casablanca min 12 max 19
– El Jadida min 12 max 20
– Settat min 9 max 24
– Safi min 10 max 24
– Khouribga min 8 max 23
– Béni Mellal min 9 max 24
– Marrakech min 7 max 26
– Meknès min 8 max 20
– Fès min 8 max 20
– Ifrane min 3 max 15
– Taounate min 10 max 21
– Errachidia min 7 max 20
– Ouarzazate min 9 max 24
– Agadir min 13 max 21
– Essaouira min 13 max 18
– Laâyoune min 13 max 31
– Es-Semara min 13 max 32
– Dakhla min 15 max 23
– Aousserd min 18 max 29
– Lagouira min 17 max 20
– Midelt min 3 max 17