Météo. Températures en hausse sensible ce lundi 16 mars, avec un temps froid sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

- Nuages d’origine tropicale avec averses localement orageuses sur le sud du pays.

- Nuages bas denses avec formation de brume ou de brouillard sur les plaines nord et centre, le Saiss et les plaines à l’ouest de l’Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le sud du pays et localement sur l’Atlas et le Saïss.

- Températures minimales de l’ordre de -2/6°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 18/23°C sur l’extrême sud, de 12/18°C sur l’intérieur et l’est des provinces du Sud, le Souss et le Sud-Est et de 6/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays et en hausse sensible ailleurs.

- Mer agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 16 mars 2026:

– Oujda min 6 max 17

– Bouarfa min 4 max 15

– Al Hoceima min 8 max 16

– Tétouan min 8 max 16

– Sebta min 12 max 17

– Mellilia min 11 max 16

– Tanger min 10 max 19

– Kénitra min 6 max 23

– Rabat min 8 max 23

– Casablanca min 12 max 19

– El Jadida min 12 max 20

– Settat min 9 max 24

– Safi min 10 max 24

– Khouribga min 8 max 23

– Béni Mellal min 9 max 24

– Marrakech min 7 max 26

– Meknès min 8 max 20

– Fès min 8 max 20

– Ifrane min 3 max 15

– Taounate min 10 max 21

– Errachidia min 7 max 20

– Ouarzazate min 9 max 24

– Agadir min 13 max 21

– Essaouira min 13 max 18

– Laâyoune min 13 max 31

– Es-Semara min 13 max 32

– Dakhla min 15 max 23

– Aousserd min 18 max 29

– Lagouira min 17 max 20

– Midelt min 3 max 17