Société

Météo. Températures en hausse sensible ce lundi 16 mars, avec un temps froid sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux

L'oasis de Fint.

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 16 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/03/2026 à 06h58

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

- Nuages d’origine tropicale avec averses localement orageuses sur le sud du pays.

- Nuages bas denses avec formation de brume ou de brouillard sur les plaines nord et centre, le Saiss et les plaines à l’ouest de l’Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le sud du pays et localement sur l’Atlas et le Saïss.

- Températures minimales de l’ordre de -2/6°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 18/23°C sur l’extrême sud, de 12/18°C sur l’intérieur et l’est des provinces du Sud, le Souss et le Sud-Est et de 6/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays et en hausse sensible ailleurs.

- Mer agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et ailleurs.

Lire aussi : Barrage Bouhouda: le cap des 106% franchi, un record pour la province de Taounate

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 16 mars 2026:

Oujda min 6 max 17

Bouarfa min 4 max 15

Al Hoceima min 8 max 16

Tétouan min 8 max 16

Sebta min 12 max 17

Mellilia min 11 max 16

Tanger min 10 max 19

Kénitra min 6 max 23

Rabat min 8 max 23

Casablanca min 12 max 19

El Jadida min 12 max 20

Settat min 9 max 24

Safi min 10 max 24

Khouribga min 8 max 23

Béni Mellal min 9 max 24

Marrakech min 7 max 26

Meknès min 8 max 20

Fès min 8 max 20

Ifrane min 3 max 15

Taounate min 10 max 21

Errachidia min 7 max 20

Ouarzazate min 9 max 24

Agadir min 13 max 21

Essaouira min 13 max 18

Laâyoune min 13 max 31

Es-Semara min 13 max 32

Dakhla min 15 max 23

Aousserd min 18 max 29

Lagouira min 17 max 20

Midelt min 3 max 17

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/03/2026 à 06h58
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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