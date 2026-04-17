Météo. Températures en hausse ce vendredi 17 avril, avec une pluie légère attendue sur les montagnes

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes atlantiques nord et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes éparses sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-sables locales.

– Température minimale de l’ordre de -01/07°C sur l’Atlas, de 06/09°C sur le Rif et l’Oriental, de 19/24°C sur le Sud et de 12/18°C partout ailleurs.

– Températures diurnes en légère hausse.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 avril 2026:

– Oujda min 10 max 27

– Bouarfa min 10 max 23

– Al Hoceima min 10 max 24

– Tétouan min 12 max 20

– Sebta min 12 max 19

– Mellilia min 14 max 17

– Tanger min 16 max 25

– Kénitra min 12 max 26

– Rabat min 10 max 26

– Casablanca min 14 max 22

– El Jadida min 11 max 24

– Settat min 14 max 31

– Safi min 13 max 27

– Khouribga min 09 max 29

– Béni Mellal min 12 max 29

– Marrakech min 17 max 34

– Meknès min 12 max 30

– Fès min 11 max 29

– Ifrane min 08 max 20

– Taounate min 14 max 29

– Errachidia min 13 max 28

– Ouarzazate min 14 max 29

– Agadir min 15 max 33

– Essaouira min 14 max 24

– Laâyoune min 14 max 38

– Es-Semara min 19 max 38

– Dakhla min 15 max 37

– Aousserd min 20 max 38

– Lagouira min 16 max 27

– Midelt min 10 max 24.