Météo. Températures en hausse ce vendredi 17 avril, avec une pluie légère attendue sur les montagnes

Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes atlantiques nord et la Méditerranée, la matinée et la nuit.
– Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes éparses sur les Haut et Moyen Atlas.
– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-sables locales.
– Température minimale de l’ordre de -01/07°C sur l’Atlas, de 06/09°C sur le Rif et l’Oriental, de 19/24°C sur le Sud et de 12/18°C partout ailleurs.
– Températures diurnes en légère hausse.
– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 avril 2026:
– Oujda min 10 max 27
– Bouarfa min 10 max 23
– Al Hoceima min 10 max 24
– Tétouan min 12 max 20
– Sebta min 12 max 19
– Mellilia min 14 max 17
– Tanger min 16 max 25
– Kénitra min 12 max 26
– Rabat min 10 max 26
– Casablanca min 14 max 22
– El Jadida min 11 max 24
– Settat min 14 max 31
– Safi min 13 max 27
– Khouribga min 09 max 29
– Béni Mellal min 12 max 29
– Marrakech min 17 max 34
– Meknès min 12 max 30
– Fès min 11 max 29
– Ifrane min 08 max 20
– Taounate min 14 max 29
– Errachidia min 13 max 28
– Ouarzazate min 14 max 29
– Agadir min 15 max 33
– Essaouira min 14 max 24
– Laâyoune min 14 max 38
– Es-Semara min 19 max 38
– Dakhla min 15 max 37
– Aousserd min 20 max 38
– Lagouira min 16 max 27
– Midelt min 10 max 24.