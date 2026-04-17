Société

Météo. Températures en hausse ce vendredi 17 avril, avec une pluie légère attendue sur les montagnes

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 17 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie (DGM):

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/04/2026 à 06h00

Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes atlantiques nord et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes éparses sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces du Sud avec chasse-sables locales.

– Température minimale de l’ordre de -01/07°C sur l’Atlas, de 06/09°C sur le Rif et l’Oriental, de 19/24°C sur le Sud et de 12/18°C partout ailleurs.

– Températures diurnes en légère hausse.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 avril 2026:

Oujda min 10 max 27

Bouarfa min 10 max 23

Al Hoceima min 10 max 24

Tétouan min 12 max 20

Sebta min 12 max 19

Mellilia min 14 max 17

Tanger min 16 max 25

Kénitra min 12 max 26

Rabat min 10 max 26

Casablanca min 14 max 22

El Jadida min 11 max 24

Settat min 14 max 31

Safi min 13 max 27

Khouribga min 09 max 29

Béni Mellal min 12 max 29

Marrakech min 17 max 34

Meknès min 12 max 30

Fès min 11 max 29

Ifrane min 08 max 20

Taounate min 14 max 29

Errachidia min 13 max 28

Ouarzazate min 14 max 29

Agadir min 15 max 33

Essaouira min 14 max 24

Laâyoune min 14 max 38

Es-Semara min 19 max 38

Dakhla min 15 max 37

Aousserd min 20 max 38

Lagouira min 16 max 27

Midelt min 10 max 24.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/04/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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