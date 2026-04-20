Météo. Températures en hausse ce lundi 20 avril, avec des foyers orageux sur l’Atlas et l’Oriental

- Températures en hausse avec temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et le Sud.
- Formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes nord et centre la matinée et la nuit.
- Foyers instables avec ondées ou averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.
- Rafales de vent modérées sur le Haut Atlas, le Centre et le Sud avec chasse-sables locales.
- Température minimale de l’ordre de 5/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le Nord des provinces sahariennes, le Souss, le Sud-Est et les plaines centre et de 13/19°C partout ailleurs.
- Température diurne en baisse sur le Sud des provinces sahariennes et en hausse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 20 avril 2026:
– Oujda min 14 max 30
– Bouarfa min 14 max 26
– Al Hoceima min 11 max 17
– Tétouan min 12 max 19
– Sebta min 14 max 17
– Mellilia min 12 max 19
– Tanger min 15 max 25
– Kénitra min 14 max 37
– Rabat min 14 max 31
– Casablanca min 16 max 24
– El Jadida min 14 max 29
– Settat min 17 max 34
– Safi min 18 max 34
– Khouribga min 16 max 30
– Béni Mellal min 18 max 30
– Marrakech min 18 max 36
– Meknès min 16 max 31
– Fès min 16 max 31
– Ifrane min 9 max 21
– Taounate min 16 max 31
– Errachidia min 18 max 30
– Ouarzazate min 14 max 29
– Agadir min 17 max 37
– Essaouira min 16 max 33
– Laâyoune min 15 max 24
– Es-Semara min 19 max 39
– Dakhla min 17 max 22
– Aousserd min 18 max 35
– Lagouira min 18 max 22
– Midelt min 14 max 24