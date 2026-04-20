Société

Météo. Températures en hausse ce lundi 20 avril, avec des foyers orageux sur l’Atlas et l’Oriental

L'ancien village de pêcheurs de Tifnit, à quelques dizaines de kilomètres au sud d'Agadir, dans le Souss-Massa. 

L'ancien village de pêcheurs de Tifnit, à quelques dizaines de kilomètres au sud d'Agadir, dans le Souss-Massa.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 20 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie (DGM):

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/04/2026 à 05h59

- Températures en hausse avec temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et le Sud.

- Formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes nord et centre la matinée et la nuit.

- Foyers instables avec ondées ou averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.

- Rafales de vent modérées sur le Haut Atlas, le Centre et le Sud avec chasse-sables locales.

- Température minimale de l’ordre de 5/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le Nord des provinces sahariennes, le Souss, le Sud-Est et les plaines centre et de 13/19°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur le Sud des provinces sahariennes et en hausse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 20 avril 2026:

Oujda min 14 max 30

Bouarfa min 14 max 26

Al Hoceima min 11 max 17

Tétouan min 12 max 19

Sebta min 14 max 17

Mellilia min 12 max 19

Tanger min 15 max 25

Kénitra min 14 max 37

Rabat min 14 max 31

Casablanca min 16 max 24

El Jadida min 14 max 29

Settat min 17 max 34

Safi min 18 max 34

Khouribga min 16 max 30

Béni Mellal min 18 max 30

Marrakech min 18 max 36

Meknès min 16 max 31

Fès min 16 max 31

Ifrane min 9 max 21

Taounate min 16 max 31

Errachidia min 18 max 30

Ouarzazate min 14 max 29

Agadir min 17 max 37

Essaouira min 16 max 33

Laâyoune min 15 max 24

Es-Semara min 19 max 39

Dakhla min 17 max 22

Aousserd min 18 max 35

Lagouira min 18 max 22

Midelt min 14 max 24

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/04/2026 à 05h59
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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