Météo. Températures en hausse ce lundi 20 avril, avec des foyers orageux sur l’Atlas et l’Oriental

L'ancien village de pêcheurs de Tifnit, à quelques dizaines de kilomètres au sud d'Agadir, dans le Souss-Massa. . DR

- Températures en hausse avec temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et le Sud.

- Formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes nord et centre la matinée et la nuit.

- Foyers instables avec ondées ou averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.

- Rafales de vent modérées sur le Haut Atlas, le Centre et le Sud avec chasse-sables locales.

- Température minimale de l’ordre de 5/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le Nord des provinces sahariennes, le Souss, le Sud-Est et les plaines centre et de 13/19°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur le Sud des provinces sahariennes et en hausse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 20 avril 2026:

– Oujda min 14 max 30

– Bouarfa min 14 max 26

– Al Hoceima min 11 max 17

– Tétouan min 12 max 19

– Sebta min 14 max 17

– Mellilia min 12 max 19

– Tanger min 15 max 25

– Kénitra min 14 max 37

– Rabat min 14 max 31

– Casablanca min 16 max 24

– El Jadida min 14 max 29

– Settat min 17 max 34

– Safi min 18 max 34

– Khouribga min 16 max 30

– Béni Mellal min 18 max 30

– Marrakech min 18 max 36

– Meknès min 16 max 31

– Fès min 16 max 31

– Ifrane min 9 max 21

– Taounate min 16 max 31

– Errachidia min 18 max 30

– Ouarzazate min 14 max 29

– Agadir min 17 max 37

– Essaouira min 16 max 33

– Laâyoune min 15 max 24

– Es-Semara min 19 max 39

– Dakhla min 17 max 22

– Aousserd min 18 max 35

– Lagouira min 18 max 22

– Midelt min 14 max 24