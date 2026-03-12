Météo. Températures en hausse ce jeudi 12 mars, avec un temps assez froid sur les hauteurs et les plaines atlantiques nord et centre

- Temps assez froid sur l’Atlas et ses versants est, les Hauts plateaux, le Rif et localement sur les plaines atlantiques nord et centre.
- Nuages bas assez denses sur la rive méditerranéenne.- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur l’Oriental, le Moyen Atlas et le Rif.
- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et du Moyen Atlas.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, le Sud de l’Oriental, le Sud-est, les plaines centre, l’Atlas, et le Sud du pays avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/06°C sur le Rif, les Hauts plateaux, les versants est de l’Atlas, Oulmès et localement sur les plaines nord et centre, de 10/15°C sur l’extrême sud du pays, le Nord des provinces sahariennes, le Souss et le Sud-est, et de 06/10°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse générale.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à localement agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Larache, agitée à forte au Sud de Larache et temporairement forte à très forte entre Sidi Ifni et Tantan.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 12 mars 2026:
– Oujda min 7 max 16
– Bouarfa min 4 max 11
– Al Hoceima min 8 max 21
– Tétouan min 11 max 18
– Sebta min 13 max 16
– Mellilia min 9 max 15
– Tanger min 11 max 18
– Kénitra min 7 max 22
– Rabat min 10 max 22
– Casablanca min 10 max 19
– El Jadida min 10 max 19
– Settat min 5 max 22
– Safi min 6 max 23
– Khouribga min 6 max 21
– Béni Mellal min 5 max 20
– Marrakech min 4 max 24
– Meknès min 4 max 16
– Fès min 4 max 16
– Ifrane min 1 max 11
– Taounate min 7 max 18
– Errachidia min 7 max 18
– Ouarzazate min 5 max 21
– Agadir min 15 max 27
– Essaouira min 10 max 21
– Laâyoune min 7 max 27
– Es-Semara min 9 max 29
– Dakhla min 11 max 21
– Aousserd min 12 max 28
– Lagouira min 14 max 22
– Midelt min 2 max 10