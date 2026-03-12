Société

Météo. Températures en hausse ce jeudi 12 mars, avec un temps assez froid sur les hauteurs et les plaines atlantiques nord et centre

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 12 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Le 12/03/2026 à 06h55

- Temps assez froid sur l’Atlas et ses versants est, les Hauts plateaux, le Rif et localement sur les plaines atlantiques nord et centre.

- Nuages bas assez denses sur la rive méditerranéenne.- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur l’Oriental, le Moyen Atlas et le Rif.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et du Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, le Sud de l’Oriental, le Sud-est, les plaines centre, l’Atlas, et le Sud du pays avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/06°C sur le Rif, les Hauts plateaux, les versants est de l’Atlas, Oulmès et localement sur les plaines nord et centre, de 10/15°C sur l’extrême sud du pays, le Nord des provinces sahariennes, le Souss et le Sud-est, et de 06/10°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse générale.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à localement agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Larache, agitée à forte au Sud de Larache et temporairement forte à très forte entre Sidi Ifni et Tantan.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 12 mars 2026:

Oujda min 7 max 16

Bouarfa min 4 max 11

Al Hoceima min 8 max 21

Tétouan min 11 max 18

Sebta min 13 max 16

Mellilia min 9 max 15

Tanger min 11 max 18

Kénitra min 7 max 22

Rabat min 10 max 22

Casablanca min 10 max 19

El Jadida min 10 max 19

Settat min 5 max 22

Safi min 6 max 23

Khouribga min 6 max 21

Béni Mellal min 5 max 20

Marrakech min 4 max 24

Meknès min 4 max 16

Fès min 4 max 16

Ifrane min 1 max 11

Taounate min 7 max 18

Errachidia min 7 max 18

Ouarzazate min 5 max 21

Agadir min 15 max 27

Essaouira min 10 max 21

Laâyoune min 7 max 27

Es-Semara min 9 max 29

Dakhla min 11 max 21

Aousserd min 12 max 28

Lagouira min 14 max 22

Midelt min 2 max 10

