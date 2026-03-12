Météo. Températures en hausse ce jeudi 12 mars, avec un temps assez froid sur les hauteurs et les plaines atlantiques nord et centre

La Moulouya (520 km) prend sa source dans le jbel Ayachi (Moyen Atlas). Les Romains l'appelaient Malva: cet oued formait la frontière orientale du royaume de Maurétanie, depuis le roi Bocchus Ier (vers 110 av. J.-C). Il irrigue de nos jours des terres agricoles, avec les barrages Mohammed V et Hassan II. . Hadraj

- Temps assez froid sur l’Atlas et ses versants est, les Hauts plateaux, le Rif et localement sur les plaines atlantiques nord et centre.

- Nuages bas assez denses sur la rive méditerranéenne.- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur l’Oriental, le Moyen Atlas et le Rif.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et du Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, le Sud de l’Oriental, le Sud-est, les plaines centre, l’Atlas, et le Sud du pays avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/06°C sur le Rif, les Hauts plateaux, les versants est de l’Atlas, Oulmès et localement sur les plaines nord et centre, de 10/15°C sur l’extrême sud du pays, le Nord des provinces sahariennes, le Souss et le Sud-est, et de 06/10°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse générale.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à localement agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Larache, agitée à forte au Sud de Larache et temporairement forte à très forte entre Sidi Ifni et Tantan.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 12 mars 2026:

– Oujda min 7 max 16

– Bouarfa min 4 max 11

– Al Hoceima min 8 max 21

– Tétouan min 11 max 18

– Sebta min 13 max 16

– Mellilia min 9 max 15

– Tanger min 11 max 18

– Kénitra min 7 max 22

– Rabat min 10 max 22

– Casablanca min 10 max 19

– El Jadida min 10 max 19

– Settat min 5 max 22

– Safi min 6 max 23

– Khouribga min 6 max 21

– Béni Mellal min 5 max 20

– Marrakech min 4 max 24

– Meknès min 4 max 16

– Fès min 4 max 16

– Ifrane min 1 max 11

– Taounate min 7 max 18

– Errachidia min 7 max 18

– Ouarzazate min 5 max 21

– Agadir min 15 max 27

– Essaouira min 10 max 21

– Laâyoune min 7 max 27

– Es-Semara min 9 max 29

– Dakhla min 11 max 21

– Aousserd min 12 max 28

– Lagouira min 14 max 22

– Midelt min 2 max 10