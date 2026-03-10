Société

Météo. Températures en baisse ce mardi 10 mars, avec des averses sur une grande partie du pays et de la neige sur les reliefs

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 10 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

- Temps assez froid sur le Rif, l’Atlas et les Hauts Plateaux Orientaux.

- Chute de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et le Sud de l’Oriental à partir de 1.400 m.

- Pluies ou averses localement orageuses sur l’Oriental, l’Atlas, le Rif, le Saiss, Oulmès, la rive méditerranéenne, le Tangérois, le Gharb et les plaines atlantiques au Nord de Safi.

- Nuages bas avec formations brumeuses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, l’Atlas, le Centre et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -08/00°C sur l’Atlas, de 01/06°C sur le Rif et les Hauts Plateaux Orientaux, de 12/19°C près des côtes atlantiques et l’extrême Sud du pays et de 06/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte en Cap Tafelney et Tantan et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 10 mars 2026:

Oujda min 6 max 11

Bouarfa min 2 max 14

Al Hoceima min 6 max 14

Tétouan min 6 max 10

Sebta min 10 max 13

Mellilia min 8 max 14

Tanger min 8 max 12

Kénitra min 9 max 15

Rabat min 11 max 16

Casablanca min 13 max 16

El Jadida min 12 max 17

Settat min 7 max 14

Safi min 7 max 17

Khouribga min 6 max 12

Béni Mellal min 6 max 12

Marrakech min 9 max 15

Meknès min 6 max 12

Fès min 7 max 13

Ifrane min -1 max 3

Taounate min 6 max 12

Errachidia min 9 max 17

Ouarzazate min 5 max 18

Agadir min 9 max 23

Essaouira min 12 max 17

Laâyoune min 13 max 22

Es-Semara min 13 max 24

Dakhla min 12 max 21

Aousserd min 10 max 26

Lagouira min 14 max 25

Midelt min 3 max 9

