Météo. Températures en baisse ce mardi 10 mars, avec des averses sur une grande partie du pays et de la neige sur les reliefs

- Temps assez froid sur le Rif, l’Atlas et les Hauts Plateaux Orientaux.

- Chute de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et le Sud de l’Oriental à partir de 1.400 m.

- Pluies ou averses localement orageuses sur l’Oriental, l’Atlas, le Rif, le Saiss, Oulmès, la rive méditerranéenne, le Tangérois, le Gharb et les plaines atlantiques au Nord de Safi.

- Nuages bas avec formations brumeuses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, l’Atlas, le Centre et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -08/00°C sur l’Atlas, de 01/06°C sur le Rif et les Hauts Plateaux Orientaux, de 12/19°C près des côtes atlantiques et l’extrême Sud du pays et de 06/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte en Cap Tafelney et Tantan et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 10 mars 2026:

– Oujda min 6 max 11

– Bouarfa min 2 max 14

– Al Hoceima min 6 max 14

– Tétouan min 6 max 10

– Sebta min 10 max 13

– Mellilia min 8 max 14

– Tanger min 8 max 12

– Kénitra min 9 max 15

– Rabat min 11 max 16

– Casablanca min 13 max 16

– El Jadida min 12 max 17

– Settat min 7 max 14

– Safi min 7 max 17

– Khouribga min 6 max 12

– Béni Mellal min 6 max 12

– Marrakech min 9 max 15

– Meknès min 6 max 12

– Fès min 7 max 13

– Ifrane min -1 max 3

– Taounate min 6 max 12

– Errachidia min 9 max 17

– Ouarzazate min 5 max 18

– Agadir min 9 max 23

– Essaouira min 12 max 17

– Laâyoune min 13 max 22

– Es-Semara min 13 max 24

– Dakhla min 12 max 21

– Aousserd min 10 max 26

– Lagouira min 14 max 25

– Midelt min 3 max 9