Météo. Températures en baisse ce mardi 10 mars, avec des averses sur une grande partie du pays et de la neige sur les reliefs

- Temps assez froid sur le Rif, l’Atlas et les Hauts Plateaux Orientaux.
- Chute de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et le Sud de l’Oriental à partir de 1.400 m.
- Pluies ou averses localement orageuses sur l’Oriental, l’Atlas, le Rif, le Saiss, Oulmès, la rive méditerranéenne, le Tangérois, le Gharb et les plaines atlantiques au Nord de Safi.
- Nuages bas avec formations brumeuses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, l’Atlas, le Centre et le Sud avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de -08/00°C sur l’Atlas, de 01/06°C sur le Rif et les Hauts Plateaux Orientaux, de 12/19°C près des côtes atlantiques et l’extrême Sud du pays et de 06/12°C partout ailleurs.
- Température diurne en baisse.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte en Cap Tafelney et Tantan et agitée à forte ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 10 mars 2026:
– Oujda min 6 max 11
– Bouarfa min 2 max 14
– Al Hoceima min 6 max 14
– Tétouan min 6 max 10
– Sebta min 10 max 13
– Mellilia min 8 max 14
– Tanger min 8 max 12
– Kénitra min 9 max 15
– Rabat min 11 max 16
– Casablanca min 13 max 16
– El Jadida min 12 max 17
– Settat min 7 max 14
– Safi min 7 max 17
– Khouribga min 6 max 12
– Béni Mellal min 6 max 12
– Marrakech min 9 max 15
– Meknès min 6 max 12
– Fès min 7 max 13
– Ifrane min -1 max 3
– Taounate min 6 max 12
– Errachidia min 9 max 17
– Ouarzazate min 5 max 18
– Agadir min 9 max 23
– Essaouira min 12 max 17
– Laâyoune min 13 max 22
– Es-Semara min 13 max 24
– Dakhla min 12 max 21
– Aousserd min 10 max 26
– Lagouira min 14 max 25
– Midelt min 3 max 9