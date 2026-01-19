Société

Météo. Températures en baisse ce lundi 19 janvier, avec de la neige sur les reliefs

Vallée du Paradis, près de l'oued Tamraght (derniers contreforts du Haut Atlas). Ce lieu touristique, fréquenté pour ses bassins rocheux et ses cascades, est une oasis qui devient un refuge, l'hiver, d'oiseaux comme le chevalier guignette, le chevalier cul-blanc ou le martin-pêcheur. 

Vallée du Paradis, près de l'oued Tamraght (derniers contreforts du Haut Atlas). Ce lieu touristique, fréquenté pour ses bassins rocheux et ses cascades, est une oasis qui devient un refuge, l'hiver, d'oiseaux comme le chevalier guignette, le chevalier cul-blanc ou le martin-pêcheur.  . Larbi CHKOURRACH

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 19 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/01/2026 à 05h56

- Temps pluvieux avec averses parfois orageuses sur les plaines nord et centre, le Souss, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, la rive méditerranéenne, l’Atlas et ses plaines ouest.

- Chutes de neige localement abondantes sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux.

- Ciel nuageux avec pluies sur l’Oriental, les provinces sahariennes et le Sud-Est.

- Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur les régions centre, l’Atlas, les provinces sud et les plaines nord.

- Température minimale de l’ordre de -8/-2°C sur l’Atlas, de -2/3°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux Orientaux, de 7/12°C près des côtes et de 3/7°C ailleurs.

- Températures diurnes en baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre El Jorf et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : De l’observation aux alertes... Comment la DGM prépare ses bulletins météo

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 19 janvier 2026:

Oujda min 3 max 10

Bouarfa min 1 max 5

Al Hoceima min 7 max 13

Tétouan min 2 max 11

Sebta min 9 max 13

Mellilia min 10 max 14

Tanger min 7 max 12

Kénitra min 4 max 15

Rabat min 5 max 15

Casablanca min 5 max 15

El Jadida min 5 max 15

Settat min 4 max 12

Safi min 6 max 15

Khouribga min 1 max 9

Béni Mellal min 2 max 9

Marrakech min 4 max 12

Meknès min 3 max 10

Fès min 4 max 11

Ifrane min -3 max 1

Taounate min 2 max 11

Errachidia min 3 max 10

Ouarzazate min 2 max 8

Agadir min 11 max 18

Essaouira min 7 max 16

Laâyoune min 9 max 20

Es-Semara min 7 max 20

Dakhla min 13 max 20

Aousserd min 9 max 21

Lagouira min 13 max 22

Midelt min -1 max 4

Economie

Economie

Pluie et neige, un tournant pour la campagne agricole à Oujda-Angad

Société

Société

En images: la neige sublime les montagnes environnantes d'Oujda, un spectacle naturel rare

Economie

Economie

Finance climat. Comment l'Afrique pourrait renverser la tendance: les recommandations de la BAD

Culture

Culture

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d'années déjouait déjà les caprices du climat

