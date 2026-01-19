Météo. Températures en baisse ce lundi 19 janvier, avec de la neige sur les reliefs

Vallée du Paradis, près de l'oued Tamraght (derniers contreforts du Haut Atlas). Ce lieu touristique, fréquenté pour ses bassins rocheux et ses cascades, est une oasis qui devient un refuge, l'hiver, d'oiseaux comme le chevalier guignette, le chevalier cul-blanc ou le martin-pêcheur. . Larbi CHKOURRACH

- Temps pluvieux avec averses parfois orageuses sur les plaines nord et centre, le Souss, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, la rive méditerranéenne, l’Atlas et ses plaines ouest.

- Chutes de neige localement abondantes sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux.

- Ciel nuageux avec pluies sur l’Oriental, les provinces sahariennes et le Sud-Est.

- Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur les régions centre, l’Atlas, les provinces sud et les plaines nord.

- Température minimale de l’ordre de -8/-2°C sur l’Atlas, de -2/3°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux Orientaux, de 7/12°C près des côtes et de 3/7°C ailleurs.

- Températures diurnes en baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre El Jorf et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 19 janvier 2026:

– Oujda min 3 max 10

– Bouarfa min 1 max 5

– Al Hoceima min 7 max 13

– Tétouan min 2 max 11

– Sebta min 9 max 13

– Mellilia min 10 max 14

– Tanger min 7 max 12

– Kénitra min 4 max 15

– Rabat min 5 max 15

– Casablanca min 5 max 15

– El Jadida min 5 max 15

– Settat min 4 max 12

– Safi min 6 max 15

– Khouribga min 1 max 9

– Béni Mellal min 2 max 9

– Marrakech min 4 max 12

– Meknès min 3 max 10

– Fès min 4 max 11

– Ifrane min -3 max 1

– Taounate min 2 max 11

– Errachidia min 3 max 10

– Ouarzazate min 2 max 8

– Agadir min 11 max 18

– Essaouira min 7 max 16

– Laâyoune min 9 max 20

– Es-Semara min 7 max 20

– Dakhla min 13 max 20

– Aousserd min 9 max 21

– Lagouira min 13 max 22

– Midelt min -1 max 4