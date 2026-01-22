Météo. Température en hausse avec des pluies attendues sur plusieurs provinces, avec des chutes de neige sur les sommets de l’Atlas.

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Chutes de neige sur les sommets du Moyen et Haut Atlas.

– Pluies et averses avec risque d’orages sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif, le Saïss, la Méditerranée, le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions ouest voisines.

– Pluies sur les plaines atlantiques au nord d’Essaouira, l’Oriental, le Souss et le nord des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, le Tangérois et l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de -06/-02°C sur le Haut et le Moyen Atlas, de -01/04°C sur le Rif et les hauts plateaux, de 12/16°C sur le Sud et près des côtes, et de 05/11°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur l’ensemble du Royaume.

– Mer agitée à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et peu agitée à agitée au sud de Tarfaya.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de mercredi à samedi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 22 janvier 2026:

– Oujda min 08 max 12

– Bouarfa min 02 max 15

– Al Hoceima min 11 max 15

– Tétouan min 11 max 14

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 13 max 15

– Tanger min 13 max 15

– Kénitra min 12 max 16

– Rabat min 13 max 17

– Casablanca min 13 max 17

– El Jadida min 13 max 18

– Settat min 10 max 16

– Safi min 13 max 18

– Khouribga min 07 max 12

– Béni Mellal min 09 max 14

– Marrakech min 09 max 17

– Meknès min 09 max 14

– Fès min 11 max 14

– Ifrane min 02 max 05

– Taounate min 08 max 14

– Errachidia min 04 max 19

– Ouarzazate min 06 max 17

– Agadir min 10 max 18

– Essaouira min 13 max 18

– Laâyoune min 09 max 22

– Es-Semara min 09 max 21

– Dakhla min 08 max 21

– Aousserd min 08 max 24

– Lagouira min 12 max 23

– Midelt min 05 max 09.