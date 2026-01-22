Société

Météo. Température en hausse avec des pluies attendues sur plusieurs provinces, avec des chutes de neige sur les sommets de l’Atlas.

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 22 janvier 2026:

Le360 (avec MAP)
Le 22/01/2026 à 06h00

Chutes de neige sur les sommets du Moyen et Haut Atlas.

– Pluies et averses avec risque d’orages sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif, le Saïss, la Méditerranée, le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions ouest voisines.

– Pluies sur les plaines atlantiques au nord d’Essaouira, l’Oriental, le Souss et le nord des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, le Tangérois et l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de -06/-02°C sur le Haut et le Moyen Atlas, de -01/04°C sur le Rif et les hauts plateaux, de 12/16°C sur le Sud et près des côtes, et de 05/11°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur l’ensemble du Royaume.

– Mer agitée à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et peu agitée à agitée au sud de Tarfaya.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de mercredi à samedi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 22 janvier 2026:

Oujda min 08 max 12

Bouarfa min 02 max 15

Al Hoceima min 11 max 15

Tétouan min 11 max 14

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 13 max 15

Tanger min 13 max 15

Kénitra min 12 max 16

Rabat min 13 max 17

Casablanca min 13 max 17

El Jadida min 13 max 18

Settat min 10 max 16

Safi min 13 max 18

Khouribga min 07 max 12

Béni Mellal min 09 max 14

Marrakech min 09 max 17

Meknès min 09 max 14

Fès min 11 max 14

Ifrane min 02 max 05

Taounate min 08 max 14

Errachidia min 04 max 19

Ouarzazate min 06 max 17

Agadir min 10 max 18

Essaouira min 13 max 18

Laâyoune min 09 max 22

Es-Semara min 09 max 21

Dakhla min 08 max 21

Aousserd min 08 max 24

Lagouira min 12 max 23

Midelt min 05 max 09.

