Météo. Pluies attendues sur plusieurs provinces du Royaume ce vendredi 16 janvier, avec des chutes de neige sur l’Atlas et le Rif

La ville d'Ifrane sous la neige, située dans la région du Moyen Atlas , au nord du Maroc.

Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Pluies ou averses localement orageuses sur le Rif, le Tangérois, Loukkos, la Méditerranée, le Saiss, l’Atlas et ses plaines ouest voisines, les plaines atlantiques au nord d’Essaouira.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies faibles sur l’Oriental, le Souss et le Nord des provinces du Sud.

– Chutes de neiges sur le Rif et le Haut et Moyen Atlas à partir de 1.300m et sur les Haut plateaux à partir de 1.600m.

– Rafales de vent assez fortes par endroits sur le Sud, la Méditerranée et l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de -06/-01°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif et l’Oriental, de 11/16°C près des côtes et de 08/11°C ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est, l’Oriental et le Sud, et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya et sur le reste du littoral, devenant peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laayoune.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 16 janvier 2026:

– Oujda min 07 max 15

– Bouarfa min 01 max 12

– Al Hoceima min 10 max 19

– Tétouan min 12 max 16

– Sebta min 12 max 15

– Mellilia min 11 max 17

– Tanger min 11 max 17

– Kénitra min 10 max 16

– Rabat min 11 max 15

– Casablanca min 11 max 15

– El Jadida min 09 max 16

– Settat min 07 max 12

– Safi min 08 max 17

– Khouribga min 03 max 10

– Béni Mellal min 05 max 13

– Marrakech min 05 max 17

– Meknès min 06 max 11

– Fès min 07 max 14

– Ifrane min 00 max 06

– Taounate min 07 max 12

– Errachidia min 02 max 15

– Ouarzazate min 03 max 18

– Agadir min 08 max 19

– Essaouira min 09 max 17

– Laâyoune min 08 max 23

– Es-Semara min 08 max 22

– Dakhla min 15 max 22

– Aousserd min 09 max 25

– Lagouira min 12 max 25

– Midelt min 02 max 10.