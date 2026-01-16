Météo. Pluies attendues sur plusieurs provinces du Royaume ce vendredi 16 janvier, avec des chutes de neige sur l’Atlas et le Rif

Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.
– Pluies ou averses localement orageuses sur le Rif, le Tangérois, Loukkos, la Méditerranée, le Saiss, l’Atlas et ses plaines ouest voisines, les plaines atlantiques au nord d’Essaouira.
– Ciel passagèrement nuageux avec pluies faibles sur l’Oriental, le Souss et le Nord des provinces du Sud.
– Chutes de neiges sur le Rif et le Haut et Moyen Atlas à partir de 1.300m et sur les Haut plateaux à partir de 1.600m.
– Rafales de vent assez fortes par endroits sur le Sud, la Méditerranée et l’Atlas.
– Températures minimales de l’ordre de -06/-01°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif et l’Oriental, de 11/16°C près des côtes et de 08/11°C ailleurs.
– Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est, l’Oriental et le Sud, et en baisse ou peu variable ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya et sur le reste du littoral, devenant peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laayoune.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 16 janvier 2026:
– Oujda min 07 max 15
– Bouarfa min 01 max 12
– Al Hoceima min 10 max 19
– Tétouan min 12 max 16
– Sebta min 12 max 15
– Mellilia min 11 max 17
– Tanger min 11 max 17
– Kénitra min 10 max 16
– Rabat min 11 max 15
– Casablanca min 11 max 15
– El Jadida min 09 max 16
– Settat min 07 max 12
– Safi min 08 max 17
– Khouribga min 03 max 10
– Béni Mellal min 05 max 13
– Marrakech min 05 max 17
– Meknès min 06 max 11
– Fès min 07 max 14
– Ifrane min 00 max 06
– Taounate min 07 max 12
– Errachidia min 02 max 15
– Ouarzazate min 03 max 18
– Agadir min 08 max 19
– Essaouira min 09 max 17
– Laâyoune min 08 max 23
– Es-Semara min 08 max 22
– Dakhla min 15 max 22
– Aousserd min 09 max 25
– Lagouira min 12 max 25
– Midelt min 02 max 10.