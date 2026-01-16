Société

Météo. Pluies attendues sur plusieurs provinces du Royaume ce vendredi 16 janvier, avec des chutes de neige sur l’Atlas et le Rif

La ville d'Ifrane sous la neige, située dans la région du Moyen Atlas , au nord du Maroc.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 16 janvier 2026:

Le 16/01/2026 à 05h59

Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Pluies ou averses localement orageuses sur le Rif, le Tangérois, Loukkos, la Méditerranée, le Saiss, l’Atlas et ses plaines ouest voisines, les plaines atlantiques au nord d’Essaouira.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies faibles sur l’Oriental, le Souss et le Nord des provinces du Sud.

– Chutes de neiges sur le Rif et le Haut et Moyen Atlas à partir de 1.300m et sur les Haut plateaux à partir de 1.600m.

– Rafales de vent assez fortes par endroits sur le Sud, la Méditerranée et l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de -06/-01°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif et l’Oriental, de 11/16°C près des côtes et de 08/11°C ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est, l’Oriental et le Sud, et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya et sur le reste du littoral, devenant peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laayoune.

Lire aussi : De l’observation aux alertes... Comment la DGM prépare ses bulletins météo

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 16 janvier 2026:

Oujda min 07 max 15

Bouarfa min 01 max 12

Al Hoceima min 10 max 19

Tétouan min 12 max 16

Sebta min 12 max 15

Mellilia min 11 max 17

Tanger min 11 max 17

Kénitra min 10 max 16

Rabat min 11 max 15

Casablanca min 11 max 15

El Jadida min 09 max 16

Settat min 07 max 12

Safi min 08 max 17

Khouribga min 03 max 10

Béni Mellal min 05 max 13

Marrakech min 05 max 17

Meknès min 06 max 11

Fès min 07 max 14

Ifrane min 00 max 06

Taounate min 07 max 12

Errachidia min 02 max 15

Ouarzazate min 03 max 18

Agadir min 08 max 19

Essaouira min 09 max 17

Laâyoune min 08 max 23

Es-Semara min 08 max 22

Dakhla min 15 max 22

Aousserd min 09 max 25

Lagouira min 12 max 25

Midelt min 02 max 10.

