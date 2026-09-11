Météo. Mercure en hausse sur la plupart des régions du Royaume ce vendredi 11 septembre, avec des averses orageuses sur l’Atlas

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures, l’intérieur du Souss, le Sud-Est et l’extrême sud.

– Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.

– Ondées et orages sur le sud de l’Oriental.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la Méditerranée ainsi que sur les côtes et les plaines atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les côtes centre et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 08/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 21/28°C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 16/21°C ailleurs.

– Température en hausse sur les plaines nord et centre, la Méditerranée et l’Oriental, et en baisse sur le Sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 11 septembre 2026:

– Oujda min 19 max 31

– Bouarfa min 16 max 29

– Al Hoceïma min 20 max 27

– Tétouan min 21 max 29

– Sebta min 21 max 25

– Mellilia min 23 max 26

– Tanger min 22 max 30

– Kénitra min 17 max 39

– Rabat min 18 max 37

– Casablanca min 20 max 30

– El Jadida min 20 max 30

– Settat min 19 max 37

– Safi min 18 max 32

– Khouribga min 19 max 35

– Béni Mellal min 20 max 35

– Marrakech min 19 max 38

– Meknès min 20 max 35

– Fès min 21 max 34

– Ifrane min 13 max 28

– Taounate min 23 max 35

– Errachidia min 22 max 33

– Ouarzazate min 17 max 34

– Agadir min 19 max 23

– Essaouira min 17 max 28

– Laâyoune min 21 max 29

– Es-Semara min 19 max 34

– Dakhla min 21 max 27

– Aousserd min 28 max 37

– Lagouira min 21 max 29

– Midelt min 15 max 27.