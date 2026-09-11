Société

Météo. Mercure en hausse sur la plupart des régions du Royaume ce vendredi 11 septembre, avec des averses orageuses sur l’Atlas

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 11 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/09/2026 à 05h58

Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures, l’intérieur du Souss, le Sud-Est et l’extrême sud.

– Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas.

– Ondées et orages sur le sud de l’Oriental.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la Méditerranée ainsi que sur les côtes et les plaines atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les côtes centre et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 08/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 21/28°C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 16/21°C ailleurs.

– Température en hausse sur les plaines nord et centre, la Méditerranée et l’Oriental, et en baisse sur le Sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Aïn Diab: les parasols de location disparaissent de la plage Lalla Meryem, voici ce qu’en pensent les estivants

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 11 septembre 2026:

Oujda min 19 max 31

Bouarfa min 16 max 29

Al Hoceïma min 20 max 27

Tétouan min 21 max 29

Sebta min 21 max 25

Mellilia min 23 max 26

Tanger min 22 max 30

Kénitra min 17 max 39

Rabat min 18 max 37

Casablanca min 20 max 30

El Jadida min 20 max 30

Settat min 19 max 37

Safi min 18 max 32

Khouribga min 19 max 35

Béni Mellal min 20 max 35

Marrakech min 19 max 38

Meknès min 20 max 35

Fès min 21 max 34

Ifrane min 13 max 28

Taounate min 23 max 35

Errachidia min 22 max 33

Ouarzazate min 17 max 34

Agadir min 19 max 23

Essaouira min 17 max 28

Laâyoune min 21 max 29

Es-Semara min 19 max 34

Dakhla min 21 max 27

Aousserd min 28 max 37

Lagouira min 21 max 29

Midelt min 15 max 27.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/09/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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